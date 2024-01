Un exejecutivo de casinos se declara culpable de cargos federales

Scott Sibella habla en Resorts World Las Vegas el lunes 11 de julio de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Scott Sibella habla durante una visita a Resorts World en 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Scott Sibella, expresidente y director de operaciones de Resorts World, se declaró culpable el miércoles de no reportar a los agentes federales sobre apostadores ilegales que jugaban en MGM Grand cuando trabajaba allí en 2018.

Sibella se declaró culpable en el Tribunal de Distrito Federal en Los Ángeles por no presentar reportes de actividades sospechosas mientras trabajaba en MGM a los funcionarios federales que investigaban la presencia de casas de apuestas ilegales que infringían las leyes contra el lavado de dinero.

Sibella pasó ocho años como presidente de MGM Grand Las Vegas antes de incorporarse a Resorts World.

La declaración de culpabilidad de Sibella significa que se enfrenta a hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares.

A través de sus abogados, Sibella emitió un comunicado indicando que planea seguir trabajando en la industria del juego.

“Me complace que esta investigación y sus conclusiones lleguen a una solución”, dice el comunicado de Sibella, enviado por correo electrónico a última hora del miércoles. “Asumo toda la responsabilidad de mis acciones e inacciones, pero debo dejar claro que no tomé ninguna medida para mi beneficio o provecho personal. Deseo agradecer a la Fiscalía Federal su profesionalidad a lo largo de este proceso”.

“Estoy orgulloso de mis 35 años de contribuciones y liderazgo en la industria que tanto ha significado para mí y me ha apoyado. Estoy agradecido de los muchos colegas con los que he estado asociado a lo largo de mi carrera y que me han confiado el liderazgo, y que me han apoyado a mí y a mi familia a lo largo de este proceso. A medida que este proceso llega a su fin, espero seguir aportando mis conocimientos, habilidades y puntos de vista para apoyar el crecimiento continuo, la evolución y la profesionalidad de la industria del juego de azar”.

Como presidente de Resorts World Las Vegas desde antes de que el resort del Strip abriera sus puertas en junio de 2021, Sibella, de 61 años, fue destituido de su cargo en septiembre de 2023. El antiguo director financiero de Resorts World, Peter LaVoie, fue nombrado nuevo director ejecutivo del resort de 3,500 habitaciones operado por Genting Berhad, con sede en Malasia.

Funcionarios de Resorts World dijeron que la destitución de Sibella ocurrió como resultado de haber sido informados de que infringió las políticas de la empresa y los términos de su contrato de trabajo.

Sibella dijo el miércoles que no podía hablar específicamente del caso. Cuando se le preguntó si fue despedido de Resorts World debido a la investigación en el MGM Grand, Sibella dijo que fue dejado ir tres días después de confesarle a los funcionarios que había una investigación en curso en MGM desde 2017. El exejecutivo de Resorts añadió que su despido no se debió a problemas de rendimiento laboral en Resorts World.

Durante su etapa en Resorts World, Sibella ayudó al resort a firmar un acuerdo de franquicia con Hilton Hotels Corp, que llevó el programa Hilton Honors y su amplia base de datos a la propiedad de Las Vegas. Hilton aportó sus marcas Hilton, Conrad y Crockfords a Resorts World.

Durante su estancia en la empresa, Sibella también promocionó Resorts World como el establecimiento más sofisticado del Strip para el juego sin dinero en efectivo.

Nacido en Las Vegas, Sibella se licenció en Administración Hotelera por la Facultad de Administración Hotelera William F. Harrah de la UNLV.

Comenzó su carrera en la hostelería con unas prácticas en el Golden Nugget, en el centro de Las Vegas, y acabó ascendiendo a director de hotel. Sibella fue nombrado presidente y director de operaciones de The Mirage en 2007. Posteriormente pasó a ser presidente y director de operaciones del MGM Grand.

Sibella es el acusado en una demanda pendiente en la que se alega negligencia, conspiración civil e imposición intencional de angustia emocional contra Robert “R.J.”. Cipriani, quien dijo haber apostado en el resort del Strip desde su apertura en junio de 2021. Los abogados de Sibella dijeron que la demanda eran acusaciones infundadas hechas contra Sibella en 2022.

La Junta de Control del Juego de Nevada cerró en febrero una investigación de casi un año sobre las acusaciones contra Sibella y determinó que eran infundadas.