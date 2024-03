‘Un entorno de servicio’: marca de botas del oeste trae su tienda al Strip

La nueva tienda Ariat en 63 Las Vegas se ve el jueves 29 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Sombreros en la nueva tienda Ariat en 63 Las Vegas, el jueves 29 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Botas en la nueva tienda de Ariat en 63 Las Vegas se ven el jueves, 29 de febrero 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Un cliente compra en la nueva tienda Ariat en 63 Las Vegas el jueves 29 de febrero de 2024, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El estilo western se ha hecho más grande en el Strip.

La marca de botas y ropa Ariat abrió el jueves una tienda insignia de unos 10 mil pies cuadrados en 63 Las Vegas, un complejo de cuatro pisos en CityCenter, en Harmon Avenue y Las Vegas Boulevard. Ariat es propiedad parcial de John Fisher, dueño de los Oakland Athletics, y de su familia, y está dirigida por Beth Cross, cofundadora y directora ejecutiva.

La nueva tienda es aproximadamente el doble del tamaño de una tienda estándar, dijo el jefe de Marketing Liz Bradley. Está repleta de elementos estadounidenses: una escultura de un toro bravo, una bandera estadounidense de cuero, un escenario de música country, un puesto de sombrerería con asientos de barbero con vistas al Strip, entre otros. La tienda cuenta con el mayor surtido de productos de la marca: botas vaqueras y de montar, ropa del Oeste y sombreros personalizados.

Todo ello está pensado para el viajero del Oeste, el fan de la National Finals Rodeo o el turista internacional que pase por allí.

“Muchas de las tiendas del Oeste del país tienen las botas por tallas y es una especie de autoservicio”, dijo Bradley el jueves en la inauguración. “Esto es realmente un entorno de servicio donde alguien te apoyará y te ayudará a elegir lo que quieres”.

Ariat eligió la ubicación en parte por su acceso a los peatones y su rápida conexión con el aire libre, dijo. La tienda se encuentra en el camino peatonal del segundo piso, entre los hoteles-casino The Cosmopolitan y Aria.

El urbanizador de 63 Las Vegas, Brett Torino, dijo que el nuevo complejo, cuyos primeros inquilinos abrirán en abril de 2023, sigue buscando minoristas interesados en cinco escaparates vacíos. Entre los comercios actuales se encuentran la exposición surcoreana de arte inmersivo Arte Museum, Agora Cosmetics, la tienda de regalos Welcome to Las Vegas, la tienda de descuentos Ross, el Museum of Illusions y Fat Tuesdays.

Según Torino, los posibles minoristas siguen buscando inmuebles con tránsito de clientes.

Él y su socio Flag Luxury Group, que también posee terrenos en la zona norte del Strip, se centran en la venta al por menor experiencial — tiendas insignia y las atracciones Museum of Illusions y Arte Museum — que rentan decenas de miles de pies cuadrados a la vez.

“En eso nos enfocamos, en construir aquí, porque eso ayuda a reforzar la integridad a largo plazo de nuestro proyecto”, dijo Torino.