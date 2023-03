'Un día muy emocionante': Bally's se convierte en Horseshoe Las Vegas.

La icónica marca Horseshoe hizo un regreso triunfal a Las Vegas el viernes, aterrizando en el Strip con una ceremonia que atrajo a la realeza del juego, ejecutivos de la empresa matriz Caesars Entertainment Inc. y funcionarios del Condado Clark.

Anthony Carano, a la izquierda, presidente y director de operaciones de Caesars Entertainment, y Jason Gregorec, vicepresidente mayor de Horseshoe Las Vegas, participan durante la celebración de la gran inauguración del hotel-casino Horseshoe Las Vegas, antes Bally's, en el Strip, en Las Vegas, el viernes 24 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Jack Binion, a la izquierda, leyenda del juego de Las Vegas y cuyo padre abrió Horseshoe Club original en el centro de Las Vegas en 1951, con Doyle Brunson, miembro del salón de la fama del póker, participan durante la celebración de la gran apertura del hotel-casino Horseshoe Las Vegas, anteriormente Bally's, en el Strip, en Las Vegas, el viernes 24 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Jim "Mattress Mack" McIngvale habla con los fans durante la celebración de la gran apertura del hotel-casino Horseshoe Las Vegas, anteriormente Bally's, en el Strip, en Las Vegas, el viernes 24 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Jack Binion, leyenda del juego de Las Vegas y cuyo padre abrió el Horseshoe Club original en el centro de Las Vegas en 1951, participó durante la celebración de la gran apertura del hotel-casino Horseshoe Las Vegas, anteriormente Bally's, en el Strip, en Las Vegas, el viernes 24 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Jack Binion, leyenda del juego de Las Vegas y cuyo padre abrió Horseshoe Club original en el centro de Las Vegas en 1951, participó durante la celebración de la gran apertura del hotel-casino Horseshoe Las Vegas, anteriormente Bally's, en el Strip, en Las Vegas, el viernes 24 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Jack Binion, leyenda del juego de Las Vegas y cuyo padre abrió Horseshoe Club original en el centro de Las Vegas en 1951, participó durante la celebración de la gran apertura del hotel-casino Horseshoe Las Vegas, anteriormente Bally's, en el Strip, en Las Vegas, el viernes 24 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Jack Binion, a la izquierda, leyenda del juego de Las Vegas y cuyo padre abrió el Horseshoe Club original en el centro de Las Vegas en 1951, con Doyle Brunson, miembro del salón de la fama del póquer, participan durante la celebración de la gran apertura del hotel-casino Horseshoe Las Vegas, anteriormente Bally's, en el Strip, en Las Vegas, el viernes 24 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Anthony Carano, a la izquierda, presidente y director de operaciones de Caesars Entertainment, y Jason Gregorec, vicepresidente senior de Horseshoe Las Vegas, participan durante la celebración de la gran apertura del hotel-casino Horseshoe Las Vegas, antes Bally's, en el Strip, en Las Vegas, el viernes 24 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Sean McBurney, de izquierda a derecha, presidente regional de Caesars Entertainment, Jim "Mattress Mack" McIngvale, Anthony Carano, presidente y director de operaciones de Caesars Entertainment, Jack Binion, leyenda del juego de Las Vegas y cuyo padre abrió Horseshoe Club original en el centro de Las Vegas en 1951, Gary Carano, presidente ejecutivo de la junta de administración de Caesars Entertainment, Jason Gregorec, vicepresidente mayor de Horseshoe Las Vegas, y Tom Reeg, director ejecutivo de Caesars Entertainment, posan para una foto durante la celebración de la gran inauguración del hotel-casino Horseshoe Las Vegas, antes Bally's, en el Strip, en Las Vegas, el viernes 24 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Jack Binion, desde la izquierda, leyenda del juego de Las Vegas y cuyo padre abrió el Horseshoe Club original en el centro de Las Vegas en 1951, con Gary Carano, presidente ejecutivo de la junta de administración de Caesars Entertainment, presenta una herradura como regalo para Anthony Carano, presidente y director de operaciones de Caesars Entertainment, durante la celebración de la gran apertura del hotel-casino Horseshoe Las Vegas, anteriormente Bally's, en el Strip, en Las Vegas, el viernes 24 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Anthony Carano, a la izquierda, presidente y director de operaciones de Caesars Entertainment, y Jason Gregorec, vicepresidente mayor de Horseshoe Las Vegas, participan durante la celebración de la gran apertura del hotel-casino Horseshoe Las Vegas, antes Bally's, en el Strip, en Las Vegas, el viernes 24 de marzo de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La icónica marca Horseshoe hizo un regreso triunfal a Las Vegas el viernes, aterrizando en el Strip con una ceremonia que atrajo a la realeza del juego, ejecutivos de la empresa matriz Caesars Entertainment Inc. y funcionarios del Condado Clark.

Aunque Caesars anunció en diciembre que Bally’s de 2,812 habitaciones del Strip iba a ser rebautizado, la celebración del viernes fue una fiesta oficial que contó con la presencia de Jack Binion, hijo del creador de la marca Horseshoe, Benny Binion, el apostador de altas apuestas James “Mattress Mack” McIngvale, el miembro del Salón de la Fama del Póker Doyle Brunson y el presidente de la Comisión del Condado Clark, Jim Gibson.

“Es un día muy emocionante, ya que traemos de nuevo Horseshoe al centro del Strip de Las Vegas”, dijo Jason Gregorec, vicepresidente senior y director general de Horseshoe, en una entrevista exclusiva con el Review-Journal.

“Empezó hace 70 años y hemos reunido las World Series of Poker con Horseshoe. Este es nuestra décima Horseshoe (propiedad), y es una marca muy fuerte, legendaria, icónica y aquí es donde todo comenzó. Tenía sentido estar en el centro del Strip en Las Vegas”.

Gregorec dijo que la propiedad está “enfocada en el apostador y lo hacemos bien para el apostador como lo hicieron el primer día”.

“Seguimos añadiendo comodidades, hemos seguido añadiendo entretenimiento y, obviamente, somos la sede de las World Series of Poker”, dijo.

Además del restaurante de carnes que lleva el nombre de Binion, el hotel cuenta con M.Y. Asia, del chef Martin Yan, la sala World Series of Poker Hall of Fame Poker Room y, en verano, con Flavortown Sports Kitchen, de Guy Fieri.

Varios altos ejecutivos de Caesars -el director ejecutivo Tom Reeg, el presidente ejecutivo de la junta de administración Gary Carano y el presidente y director de operaciones Anthony Carano- se dirigieron a los cientos de simpatizantes que se reunieron en la entrada principal de la propiedad junto con 10 coristas vestidas con los trajes originales del espectáculo “Jubilee!”, que tiene mucho presentándose.

Gibson dio la bienvenida al nuevo nombre en representación del condado y señaló que 90 mil autos al día pasan por la intersección de Las Vegas Boulevard y Flamingo Road, una de las esquinas más transitadas del mundo.

Durante el evento, Jack Binion entregó a Gary Carano una placa con una herradura y el mensaje “Ha llegado la leyenda”.

Tras la ceremonia, las leyendas del juego McIngvale, Binion y Brunson intercambiaron historias en una mesa redonda pública de 30 minutos.

Jack Binion, cuyo padre abrió el Horseshoe Club original en el centro de Las Vegas en 1951, tiene un restaurante de carnes en el complejo que lleva su nombre.

McIngvale, dueño de la cadena Furniture Gallery, con sede en Houston, es un destacado apostador deportivo conocido por sus grandes apuestas a equipos deportivos de Houston y sus donaciones filantrópicas con parte de sus ganancias.

La aparición de Brunson marca una nueva era para World Series of Poker, que comenzarán en el Horseshoe en mayo, después de haberse originado en el centro de la ciudad y trasladado a Rio y al Paris Las Vegas a lo largo de los años. Caesars también es dueño de la marca World Series of Poker.

Caesars adquirió la marca Horseshoe en 2004 y opera otros nueve establecimientos con ese nombre en todo el país.

Unir el nombre Horseshoe al antiguo Bally’s es significativo por el pasado histórico del edificio. Inaugurado en diciembre de 1973 por la leyenda del sector Kirk Kerkorian como MGM Grand, el establecimiento fue alguna vez uno de los hoteles más grandes del mundo.

La tragedia llegó al edificio el 21 de noviembre de 1980, cuando uno de los peores incendios de rascacielos de la historia de Estados Unidos causó 87 muertos. Cuando el edificio volvió a abrir sus puertas en julio de 1981, contaba con algunos de los estándares de seguridad contra incendios más estrictos del sector, como la instalación de rociadores contra incendios y un sistema automático de alarma contra incendios en todo el edificio.

Mientras se conocía como MGM Grand, el edificio ofrecía apuestas en vivo de torneos de jai alai en el frontón del edificio.

Bally Manufacturing adquirió las propiedades MGM de Las Vegas y Reno a finales de 1985 por 550 millones de dólares y rebautizó la propiedad como Bally’s.

Como Bally’s, el resort se convirtió en la terminal norte de un monorriel que transportaba pasajeros hacia y desde una nueva propiedad MGM Grand construida en el Strip, en Tropicana Avenue. Con el tiempo, el monorriel se amplió y se convirtió en el Monorriel de Las Vegas.

En 1996, Hilton Hotels Corp. compró Bally Entertainment, que más tarde se convirtió en Park Place Entertainment.

En 2003, Park Place se convirtió en Caesars Entertainment Inc, pero durante los años de propiedad de Caesars, la propiedad mantuvo el nombre de Bally, hasta diciembre.