Un cierre de la I-15 menos, uno más: NDOT satisfecho con las obras de ‘Dropicana’

La autopista I-15 completamente cerrada entre las carreteras Russell y Flamingo se ve desde cerca de la salida de Russell Road en Las Vegas el sábado 28 de enero de 2023. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

Se están llevando a cabo obras en Tropicana Avenue, cerca de la Interestatal 15, el jueves 26 de enero de 2023, en Las Vegas. La I-15 se cerró completamente al tránsito de vehículos entre las carreteras Russell y Flamingo del 27 al 30 de enero, mientras los equipos derribaban la mitad norte del puente de Tropicana Avenue sobre la interestatal. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Los automovilistas sobrevivieron al primero de los dos cierres totales previstos de la Interestatal 15 relacionados con el proyecto de la intersección I-15/Tropicana Avenue conocido como “Dropicana”.

El Departamento de Transporte de Nevada (NDOT) dijo que está satisfecho con la forma en que los conductores navegaron por el cierre de la I-15 en ambas direcciones entre las carreteras Russell y Flamingo desde última hora de la noche del viernes hasta primera hora de la mañana del lunes.

“Hemos observado una reducción significativa del volumen de tránsito”, declaró Justin Hopkins, portavoz del NDOT. “Parece que los conductores hicieron caso de las advertencias para evitar la zona y otros usaron desvíos apropiados para circular. Los trabajos para retirar la mitad norte del puente de Tropicana fueron eficaces, y pudimos reabrir tanto Tropicana como la I-15 antes de lo previsto”.

Entre Dean Martin Drive y la Nueva York-Nueva York, Tropicana estuvo cerrada al tránsito durante ocho días y también se reabrió el lunes. El puente de Tropicana sobre la I-15 se reabrió a dos carriles por sentido, con un patrón de tránsito temporal conocido como intercambio de diamante divergente (DDI).

“Un DDI está diseñado para reducir los atascos y mejorar la seguridad y la eficacia, especialmente en épocas de obras, cuando la carretera tiene una capacidad reducida”, dijo Hopkins. “El DDI permite un flujo de tránsito continuo durante las obras, reduciendo la necesidad de desvíos. El DDI reduce el potencial de colisiones y mejora la seguridad de los conductores. El diseño del DDI reduce el número de puntos conflictivos y permite un tránsito más fluido durante las obras”.

Hay otros tres enlaces divergentes en diamante en el sur de Nevada: Horizon Drive en la Autopista U.S. 95 en Henderson, Kyle Canyon Road en la autopista U.S. 95 y los carriles bajo la I-15 en la autopista U.S. 95, señaló Hopkins.

“Los conductores de Tropicana notarán nuevas barreras y señales temporales que les ayudarán a guiarse por el DDI”, dijo. “Reconocemos que costará un poco acostumbrarse, pero confiamos en que los conductores se adaptarán rápidamente”.

El proyecto de la intersección I-15/Tropicana, de 305 millones de dólares, está diseñado para hacer más eficiente el flujo de tránsito en el intercambiador de Tropicana y sus alrededores, mejorar el tiempo de viaje y la fiabilidad en la I-15 y Tropicana, aumentar la seguridad para automovilistas y peatones y crear un acceso más fácil hacia y desde el corredor turístico.

Las obras del proyecto empezaron en mayo y se espera que terminen a principios de 2025.

La fase actual del proyecto I-15/Tropicana tiene por objeto reconstruir la mitad norte del puente de Tropicana. Una vez terminado, el tránsito por Tropicana se trasladará al nuevo puente, y la parte sur se demolerá y reconstruirá.

Para permitir la reconstrucción de la mitad sur del puente Tropicana, está previsto otro cierre total de la I-15 en la Fase 3 del proyecto.

El NDOT prevé que eso ocurrirá en otoño, cuando las cuadrillas demuelan la mitad sur del paso elevado de Tropicana. Las fechas exactas se anunciarán a medida que se acerquen esas obras.

“Cuando se abra la estructura completa en 2024, Tropicana Avenue volverá a tener un movimiento de tránsito más típico, con mayor capacidad y carriles de giro adicionales de los que tenía antes”, dijo Hopkins.