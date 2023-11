Un ‘acontecimiento épico’: los planes de seguridad para la F1 siguen en marcha

noviembre 10, 2023 - 10:12 am

La curva uno se pinta en la pista bajo el Sky Box adyacente al edificio de pits de la Fórmula Uno del Grand Prix de Las Vegas mientras continúan las obras durante una visita de los medios de comunicación antes de la semana de la carrera, el martes 7 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El Grand Prix de Las Vegas, que se celebrará la semana que viene en el Strip, contará con un fuerte dispositivo de seguridad y múltiples agencias de servicios públicos, tanto locales como federales, monitorearán el evento internacional.

Las autoridades calculan que entre 20 mil y 30 mil personas presenciarán la carrera de Fórmula Uno, de 50 vueltas y 192.56 millas, desde tribunas construidas especialmente para la ocasión, lo que obligará a cerrar parte del corazón del Strip durante las primeras horas de la noche y la mañana del jueves al 19 de noviembre. La carrera empezará a las 10 p.m. del 18 de noviembre.

“Lo estamos planificando como si fuera víspera de Año Nuevo”, declaró el jueves en rueda de prensa el subalguacil del Departamento de Policía Metropolitana Andrew Walsh. “Creo que es la mejor forma de verlo. El número de visitantes que habrá aquí es comparable a eso, así que eso es para lo que estamos planeando”.

Pero “la preparación de este épico acontecimiento no se parece a nada que hayamos vivido antes”, afirmó.

Mayor seguridad

La Policía Metropolitana “tendrá una gran presencia tanto dentro como fuera de la pista” y cuenta con un enlace proporcionado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos “por si necesitamos algo de nuestros socios federales” para ayudar en la seguridad, explicó Walsh.

“También verán a cientos de personas del sector privado trabajando en la pista cada noche”, añadió.

Se instalarán pantallas de seguridad en todos los puentes peatonales privados y públicos sobre la pista y dentro y alrededor de la huella de la carrera para controlar el flujo de peatones y para la seguridad de los conductores, de modo que la gente no pueda arrojar cosas a la pista por debajo de los puentes, dijo Walsh.

Desde el jueves hasta el 18 de noviembre se cerrarán al tráfico partes de Las Vegas Boulevard, Koval Lane, Harmon Avenue y Sands Avenue, comenzando cada día a las 5 p.m., con un “cierre total” a las 7 y la reapertura de las carreteras alrededor de las 6 a.m. del día siguiente, “dependiendo de la rapidez con que los equipos puedan despejar los circuitos”, dijo.

La Administración Federal de Aviación ha puesto en marcha una “zona prohibida para drones” temporal sobre el área de la pista y aquellos que intenten volar drones, tal vez para obtener una vista aérea del evento, se enfrentan a una multa de 30 mil dólares y a un posible proceso penal, dijo Walsh.

El Departamento de Bomberos del Condado Clark y su división de gestión de emergencias, la Comisión Regional de Transporte y el Departamento de Transporte de Nevada han estado trabajando durante meses en planes para garantizar la seguridad durante el evento, dijo Jim Gibson, presidente de la Comisión del Condado Clark.

El Departamento de Bomberos se unirá a las compañías locales de ambulancias para formar equipos de servicios médicos de emergencia a lo largo de la pista, y los bomberos se desplegarán en el circuito de la pista durante la carrera por el título para responder a las emergencias, dijo Gibson.

“Queremos recordar al público que no va a ser fácil navegar por el Strip o el corredor del complejo turístico durante la semana de la carrera debido a las restricciones de carriles, cierres programados y similares”, dijo Gibson. “Los automovilistas deben prever retrasos en el tránsito y considerar rutas alternativas”.

El evento está abierto solo a los que tengan entrada, para quienes las reglas serán bastante estrictas en lo que respecta a las pertenencias.

La vicepresidenta del Grand Prix de Las Vegas, Vanessa Anthes, dijo que para los asistentes no se permiten botellas de cristal, carriolas, sillas o taburetes plegables o no plegables, ni equipos profesionales de cine, fotografía o sonido en la zona de carreras.

Los bolsos pequeños no pueden medir más de 4½ por 6½ pulgadas, y los monederos, bolsas y mochilas deben ser transparentes y no pueden exceder de 12 por 6 por 12 pulgadas, dijo Anthes. No habrá taquillas ni controles de bolsos, y las pañaleras solo se permitirán si van acompañadas de un bebé, explicó.

Anthes sugirió que, para orientarse, los asistentes a las carreras se descarguen la aplicación oficial de la F1 Las Vegas, para iPhones y sistemas de teléfono Android, en www.f1lasvegasapp.com.

Eventos de la F1

El evento comienza el miércoles con las ceremonias de apertura previas a la carrera para los poseedores de entradas de tribuna principal y skybox a las 7:30 p.m. (las puertas se abren a las 5), seguidas del primer día completo de carreras con pruebas en circuito y dos sesiones de entrenamientos el 16 de noviembre con apertura de puertas a las 6 p.m. y la primera sesión de entrenamientos de 8:30 a 9:30, y la segunda de medianoche a 1 a.m.

El 17 de noviembre, para la tercera sesión de entrenamientos, las puertas se abrirán a las 6 p.m., los entrenamientos serán de 8:30 a 9:30 y luego, la carrera de clasificación, crucial para los pilotos -para estar entre los que lleguen a la final-, será de medianoche a la 1.00 a.m.

El 18 de noviembre es el día de la carrera del Grand Prix, con la apertura del lujoso Paddock Club para los fiesteros a las 5 p.m. y del resto de puertas a las 6, después un desfile de pilotos a las 7:50 p.m. y la carrera final a partir de las 10.

La serie de F1, que comenzó en 1950, es famosa por celebrarse incluso con mal tiempo, y la probabilidad de lluvia en Las Vegas es del 24 por ciento los días 16 y 17 de noviembre y de solo el cuatro por ciento el día de la carrera, según weather.com.

“Lo que me han dicho es que el evento se celebrará llueva o truene”, afirmó Gibson.