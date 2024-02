Treasure Island abre un bar y salón de juegos de arcade en antiguo espacio de reuniones

The Cove, bar y sala de máquinas arcade de Treasure Island, abrió sus puertas en febrero. Los juegos incluyen hockey de aire, shuffleboard, un boliche de seis pistas y un simulador de golf. (Treasure Island)

Treasure Island cuenta con una nueva atracción para los visitantes que quieran jugar a juegos que no se encuentran en el piso del casino.

The Cove, un bar y salón de juegos arcade de casi 7,400 pies cuadrados, abrió sus puertas en febrero en el piso del casino. El espacio ofrece a los clientes un lugar para jugar a 27 juegos de arcade y actividades que incluyen hockey de aire, shuffleboard, un boliche de seis pistas y un simulador de golf, según un comunicado de prensa.

“Los huéspedes de Treasure Island tienen ahora un nuevo lugar para beber y jugar, y The Cove Bar and Arcade es perfecto para cualquiera que busque jugar en un ambiente emocionante y lleno de energía”, dijo Robert Owens, director ejecutivo de servicios frontales de Treasure Island en un comunicado de prensa. “Nuestro objetivo es seguir elevando la experiencia de nuestros huéspedes, ofreciendo opciones frescas y entretenidas para que los huéspedes exploren, y The Cove es una divertida adición a las muchas comodidades de la propiedad”.

The Cove incluye un bar independiente de servicio completo con cocteles especiales y ocho máquinas de póker para adultos.

Las tarjetas de juego cuestan a partir de 20 dólares por 30 minutos de juegos de arcade. Está abierto de 11 a.m. a 1 a.m. de domingo a jueves, y de 11 a.m. a 2 a.m. los viernes y sábados.

La atracción sustituye al espacio para reuniones y convenciones, según los responsables de Treasure Island. Antes de eso era el bar y restaurante de temática tropical Kahunaville, cerrado en 2016.