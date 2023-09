Tramo de la 215 cerca de la I-15 limitado a un carril durante la noche

Equipos de trabajo en un proyecto de ampliación del 215 Beltway cerca de Decatur Boulevard el 4 de agosto de 2023. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

Los automovilistas deben esperar un tránsito significativo durante la noche en el 215 Beltway en el sur del valle de Las Vegas vinculado a un proyecto de ampliación de 84.6 millones de dólares.

A partir del martes, la carretera de circunvalación hacia el este se reducirá a un carril abierto cada noche de 9 p.m. a 5 a.m. de domingo a jueves, entre Las Vegas y Jones bulevares, de acuerdo con el Condado Clark.

Los cierres de las rampas de la autopista que están programados entre las 10 p.m. y las 4 a.m. de esta semana incluyen:

– Martes: La rampa de entrada de Decatur Boulevard a 215 en dirección este.

– Miércoles: La rampa de Decatur a 215 hacia el oeste.

– Jueves: Rampa de la 215 en dirección este hacia Las Vegas Boulevard.

– Viernes: La rampa de acceso de la 215 en dirección este a la interestatal 15 en dirección norte; rampa de acceso de la I-15 en dirección norte a la 215 en dirección sur.

– Rampa de Las Vegas Boulevard a 215 en dirección oeste.

El domingo, otra ronda de cierres se iniciará en 215 hacia el oeste entre Jones y Las Vegas Boulevard. Los cierres hacia el oeste están programados para ocurrir de 9 p.m. a 5 a.m. de domingo a jueves, con un carril abierto durante ese tiempo en el tramo de 215.

Rampa de cierres asociados con el trabajo hacia el oeste 215 incluyen:

– Domingo: La rampa de acceso de Decatur a la 215 en dirección este entre las 10 p.m. y las 4 a.m.

– 13 de septiembre: 215 hacia el oeste la rampa de salida a Decatur, 10 p.m. a 4 a.m.

– 15 de septiembre: Rampa de la I-15 en dirección norte hacia la 215 en dirección oeste, de 11 p.m. a 1 a.m.; rampa de Las Vegas Boulevard hacia la 215 en dirección oeste, de 11 p.m. a 1 a.m.; rampa de la I-15 en dirección sur hacia la 215 en dirección oeste, de 1 a.m. a 4 a.m.

El alcance del proyecto incluye la ampliación de la carretera de circunvalación entre Jones y la I-15, añadiendo un carril en ambas direcciones para un total de cinco carriles en cada sentido.

El proyecto comenzó el mes pasado y está programado para completarse en la primavera de 2025, con el trabajo en varias horas y restricciones de carril durante la noche.

El nuevo carril en dirección oeste se extenderá hasta Jones, mientras que el nuevo carril en dirección este irá desde Decatur hasta la I-15. También está prevista la reparación y repavimentación, la mejora de las instalaciones de drenaje y la instalación de nueva señalización e iluminación a lo largo de la zona de obras.