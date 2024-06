Los cachorros rescatados de una acera caliente de LV se recuperan, según el refugio

Los cuatro cachorros rescatados la semana pasada de una cubeta dejada afuera en una acera de Las Vegas se están recuperando de sus heridas, anunció The Animal Foundation el martes.

El refugio dijo que los cachorros de cuatro meses encontrados con llagas abiertas y sangrado de la piel están “respondiendo bien a los baños medicados y antibióticos para la sarna”, una enfermedad de la piel causada por ácaros microscópicos que excavan en la piel.

UPDATE on the puppies found abandoned on a hot Las Vegas day:

All 4 are responding well to medicated baths and antibiotics for mange.

Their scabs are healing. It’ll take time for their fur to grow back.

Thanks to everyone who donated to their care ➡️ https://t.co/OpJyMveCjU pic.twitter.com/tbtFSAo3sy

— The Animal Foundation (@animalfndlv) June 11, 2024