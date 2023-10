Tragamonedas con temática de ‘Squid Game’ y máquinas arcade entre los nuevos juegos de G2E – FOTOS

Convencionistas hacen fila para jugar Squid Game en el stand de Light and Wonder en G2E Las Vegas en Sands Expo, el martes 10 de octubre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Daniel Grim de Light and Wonder demuestra cómo se juega al Squid Game en el stand de Light and Wonder G2E Las Vegas en Sands Expo, el martes 10 de octubre de 2023, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye