Trabajadores no sindicados del Mirage podrían recibir indemnización menor cuando cierre

Los operadores de The Mirage esperan pagar unos 80 millones de dólares en indemnizaciones cuando el resort cese sus operaciones el próximo mes, pero no todas las indemnizaciones de los trabajadores se calcularán de la misma manera.

Alrededor de 3,350 trabajadores, incluidos 140 empleados de Day One, serán despedidos cuando el resort cierre el 17 de julio, según declaró Hard Rock International a los funcionarios estatales al anunciar el cierre en mayo.

Los miembros del Sindicato de la Culinaria Local 226 y Bartenders Local 165 recibirán dos mil dólares por cada año de servicio trabajado, según dijeron funcionarios del sindicato y del resort. El sindicato negoció los términos de la indemnización durante las negociaciones del contrato de toda la ciudad en 2023. Eso significa que algunos de los trabajadores con más antigüedad podrían recibir una indemnización de más de 60 mil dólares si están bajo el contrato del sindicato.

Alrededor de 1,700 trabajadores de la hostelería están cubiertos por el contrato del Sindicato de la Culinaria, según han declarado anteriormente funcionarios del sindicato.

Pero los trabajadores que no estén bajo convenio colectivo no recibirán las mismas indemnizaciones. Los empleados no sindicados, como los del casino, recibirán dos semanas de paga por cada año de servicio que cumplan los requisitos, con un tope de 20 mil dólares, según las preguntas frecuentes de la propiedad distribuidas a los empleados y compartidas con Las Vegas Review-Journal. También recibirán un mes adicional de prestaciones de salud y tiempo libre retribuido no utilizado.

Joe Lupo, presidente de The Mirage, dijo en un comunicado que “una gran mayoría” de los empleados no se ven afectados por el tope.

“Hemos tomado medidas significativas para garantizar que aquellos que deseen encontrar un nuevo empleo tras el cierre del Mirage, tengan la oportunidad y el acceso para hacerlo de la forma más rápida y fluida posible. Es nuestra prioridad número uno”, afirmó Lupo en el comunicado. “No podríamos estar más contentos de tener una gran participación de nuestros amigos en muchas de las otras propiedades locales aquí en Las Vegas, con miles de puestos de trabajo disponibles, muchos dicen que no pueden contratar grandes talentos lo suficientemente rápido y dan la bienvenida a la oportunidad.”

Lupo dijo que hay varias ferias de empleo programadas en el sitio para los trabajadores del Mirage en junio, incluida una feria de empleo de Hard Rock International y Semínola Hard Rock el jueves; una feria de empleo de MGM Resorts International los días 17 y 18 de junio; y dos ferias los días 19 y 20 de junio con la asistencia confirmada de 16 empresas.

En 2022, Hard Rock International adquirió a MGM Resorts International por más de mil millones de dólares el Mirage, un lugar emblemático del Strip conocido por haber desencadenado el boom de los megaresorts cuando se inauguró en 1989. La marca, propiedad de la tribu semínola de Florida, planea cerrar la propiedad durante tres años para construir una torre de hotel de 660 pies de altura, con forma de guitarra, a lo largo de Las Vegas Boulevard, entre otras mejoras en el edificio principal.

Los funcionarios de Hard Rock han dicho que la propiedad renovada tendrá seis mil empleados. La mayor parte de la antigüedad de Mirage o del sindicato no se reconocerá cuando vuelva a abrir, según las preguntas más frecuentes de los empleados, porque tendrán que solicitar y entrevistarse para la nueva propiedad cuando vuelva a abrir.