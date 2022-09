Trabajadores: El enojo del funcionario del condado por las historias humillantes seguía latente

Un cartel en la oficina del administrador público saliente del Condado Clark, Robert Telles, notifica a los visitantes que la oficina está cerrada el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La administradora pública adjunta Rita Reid (Cortesía de Rita Reid)

Mientras la policía de Las Vegas cercaba el miércoles al administrador público del Condado Clark, Robert Telles, sus empleados dijeron que hace tiempo que temen por su seguridad.

Los agentes arrestaron a Telles, de 45 años, como sospechoso de haber asesinado al reportero de investigación de Review-Journal Jeff German, que había documentado un supuesto ambiente de trabajo tumultuoso y hostil dentro de la oficina del funcionario electo saliente.

“Ahora es más real. Es como si nos diéramos cuenta de que hemos estado en la oficina con alguien que nos odia y que es capaz de cometer este tipo de crímenes violentos”, dijo Aleisha Goodwin, coordinadora de patrimonio en la oficina de Telles. Goodwin había presentado una denuncia confidencial por represalias ante la Oficina de Diversidad del Condado Clark, según informó German en mayo.

En sus investigaciones, German habló con media docena de empleados actuales y antiguos que alegaron meses de acoso, angustia emocional y favoritismo por parte de Telles.

“Todo el tiempo, ha habido una preocupación por la seguridad para mí y para otros que fueron lo suficientemente fuertes y valientes como para poner sus nombres en los reportajes”, dijo la principal ayudante de Telles en la oficina, Rita Reid.

La policía registró la casa de Telles el miércoles por la mañana, un día después de publicar una foto de auto GMC Yukon Denali rojo que creen que está relacionado con el asesinato.

“Cuando vi ese auto, se me pusieron los pelos de punta”, dijo Goodwin, quien reconoció que pertenecía a Telles. Los reporteros de Review-Journal vieron a Telles el martes en la entrada de su casa, junto a un SUV que coincidía con esa descripción.

Telles no devolvió las solicitudes de comentarios el miércoles.

Reid dijo que creía que su enojo seguía latente, especialmente después de que se enterara a principios de agosto de que había una nueva ronda de solicitudes de registros. Ella dijo que él todavía se quejaba de los reportajes de German apenas unos días antes del asesinato.

“No has tenido jefes realmente malos si crees que te he torturado”, le escribió en un mensaje de texto del 28 de agosto que Reid compartió con Review-Journal. “Arruinaste el camino de mi vida y has dañado la oficina”.

Reid, que se presentó a las primarias demócratas de la oficina este verano y superó a Telles, dijo que los empleados entrevistados por Review-Journal estaban preocupados por su bienestar tras el asesinato del reportero.

Los empleados reportaron estar nerviosos el miércoles por la mañana, pero siguieron viniendo a trabajar. Dijeron que las cerraduras del edificio fueron cambiadas, y un cartel colocado en la entrada el miércoles por la mañana decía: “Este edificio está temporalmente cerrado”.

El portavoz del condado, Erik Pappa, declinó hacer comentarios.

German, de 69 años, era un periodista de renombre que pasó cerca de 40 años descubriendo una gran cantidad de corrupción y escándalos en Las Vegas y les dijo a sus compañeros de trabajo que se libró de amenazas. La policía dijo que fue apuñalado hasta la muerte fuera de su casa en el noroeste de Las Vegas el viernes por la mañana.

“El tipo investigaba a la mafia y todo tipo de cosas”, dijo un exempleado del condado conmocionado que no quiso ser nombrado por temor a su seguridad. “Es difícil de imaginar que lo terminaran por exponer las operaciones en la oficina más pequeña posible del gobierno del condado. Es una locura”.

En una serie de tuits este mes de junio, Telles llamó a German acosador, dijo que German estaba “obsesionado” con él y acusó al reportero de preparar el “reportaje mentiroso número cuatro”.

Cuando fue asesinado, German tenía una solicitud pendiente de registros públicos del gobierno que involucraban a Telles. Le envió un mensaje de texto a Goodwin el viernes por la mañana, horas antes de que, según la policía, fuera atacado.

En sus intercambios, Goodwin alertó a German de que varios empleados estaban renunciando.

“Gracias. Volveré al trabajo el jueves. Eso puede ser una nota”, respondió German, que empezaba una semana de vacaciones.

“Justicia para Jeff”

Telles negó previamente las acusaciones de sus empleados contra él y culpó a un puñado de empleados descontentos, “veteranos”, de hacer falsas denuncias contra él y de exagerar el alcance de su “relación inapropiada” con la empleada Roberta Lee-Kennett, que tampoco respondió a las peticiones de comentarios.

German documentó a los miembros de las facciones de la oficina en guerra que dijeron haber sufrido estrés emocional, que en algunos casos había perjudicado su salud física.

Los empleados dijeron que se pusieron en contacto con German por desesperación cuando el condado se negó a atender sus quejas y sintieron cierto alivio cuando se contaron sus historias y Telles perdió las elecciones.

“La realidad y la naturaleza horrible de lo que pasó llegó realmente a un punto crítico”, dijo Reid. “Y solo queremos justicia para Jeff”.