Trabajadores del sindicato votan al 99 por ciento a favor del acuerdo con Caesars; MGM y Wynn votarán después

Ted Pappageorge, en el centro, secretario-tesorero del Sindicato de la Culinaria, habla durante un caucus con el comité negociador en el hotel-casino Horseshoe el martes 7 de noviembre de 2023, en Las Vegas. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Se espera que los miembros de del Sindicato de la Culinaria Local 226 en algunas de las propiedades más grandes del Strip ratifiquen los acuerdos contractuales con tres empleadores esta semana.

Alrededor de 40 mil trabajadores de la hostelería en Las Vegas participarán en las votaciones de ratificación de los contratos de cinco años negociados a principios de este mes, dijo el sindicato.

Los trabajadores de Caesars Entertainment fueron los primeros en votar el lunes, votando un 99 por ciento a favor de ratificar el nuevo contrato de cinco años.

Los trabajadores de MGM Resorts votarán el martes y los de Wynn Resorts lo harán el miércoles.

En declaraciones a los reporteros a través de Zoom el lunes, el secretario-tesorero del sindicato, Ted Pappageorge, dijo que los importantes aumentos salariales, la garantía de menores cargas de trabajo, la protección frente a la tecnología de sustitución de empleo y el apoyo a la carrera profesional son adiciones “históricas” a los contratos de los trabajadores.

“Son cosas históricas que nunca habíamos conseguido en los últimos 30 años de negociaciones, así que estamos muy orgullosos de ello”, dijo Pappageorge.

Los responsables del sindicato explicaron que todos los trabajadores recibirán un aumento salarial del 10 por ciento en el primer año del contrato, retroactivo al 1° de junio, con un incremento del 32 por ciento a lo largo de la vigencia total del contrato. El trabajador promedio gana unos 26 dólares la hora, prestaciones incluidas. Se espera que esa cifra alcance los 35 dólares al final de los cinco años.

El sindicato anunció que anunciaría los resultados de la votación al final de cada jornada. El contrato se ratifica por mayoría simple.

El sindicato está negociando nuevos contratos con 24 casinos independientes del Strip y del centro de Las Vegas, donde el sindicato representa a unos 15 mil trabajadores. Pappageorge dijo el lunes que los plazos de huelga podrían ser llamados para algunos operadores independientes del Strip a finales de este año y posibles plazos de huelga podrían ser llamados para los sitios en el centro en enero o febrero de 2024.

“Estas empresas, lo primero que escuchamos siempre es que no son MGM, no son Caesars y no son Wynn Resorts”, dijo Pappageorge sobre las diferencias en las negociaciones con los operadores independientes del Strip. “Sin embargo, esperamos y negociaremos el mismo paquete económico y el mismo contrato”.

Se espera que los miembros del sindicato del centro de Las Vegas luchen por un contrato similar, pero con salarios más bajos que los del Strip, dijo.