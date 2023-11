Trabajadores de MGM votan en un 99 por ciento a favor del contrato del Sindicato de la Culinaria.

Los miembros del sindicato en MGM Resorts International votaron 99 por ciento a favor de un nuevo contrato de cinco años con el mayor empleador del Strip durante una votación el martes.

El Sindicato de la Culinaria Local 226 celebró dos sesiones de votaciones de ratificación para los aproximadamente 25 mil miembros que trabajan en una propiedad de MGM en el Strip.

Pasó de moda a la forma en que los trabajadores de Caesars Entertainment aprobaron abrumadoramente su contrato el lunes con un 99 por ciento a favor.

📢 BREAKING: Thousands of Culinary Union members employed at MGM Resorts have voted by 99% YES to ratify their new 5-year BEST CONTRACT EVER! Congratulations to 25,400 hospitality workers!

NEXT: Ratification vote for Wynn Resorts (11/22). #OneJob pic.twitter.com/7xDNWnhiPZ

— Culinary Union (@Culinary226) November 22, 2023