Trabajador resulta herido tras caer a una zanja en una obra en Las Vegas

Un trabajador fue trasladado a un hospital local el miércoles después de caer en una zanja en un sitio de construcción cerca del Strip.

Según el Condado Clark, el incidente ocurrió en el puente de Tropicana Avenue y Frank Sinatra Drive.

El condado dijo que el trabajador cayó unos 10 pies en una zanja y tuvo que ser sacado.

Fue trasladado al University Medical Center, según el condado.

They do more than fight fires. Great work today by @ClarkCountyFD at an accident at a bridge at Tropicana and Frank Sinatra. A worker fell 10 about feet into a trench and needed to be lifted out. He's been taken to @UMCSN.

Thank you to @NLVFireDept and others for their help. pic.twitter.com/xkAlnzV5R3

— Clark County Nevada (@ClarkCountyNV) January 31, 2024