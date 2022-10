¡Toys R Us vuelve a Las Vegas!

La icónica pero atribulada marca de juguetes, Toys R Us, ha vuelto con locales físicos más pequeños a tiempo para la temporada navideña.

octubre 18, 2022 - 10:13 am

Toys R Us en 4550 de Meadows Lane en Las Vegas en 2018. (Erik Verduzco/Las Vegas Review-Journal)

La icónica pero atribulada marca de juguetes, Toys R Us, ha vuelto con locales físicos más pequeños a tiempo para la temporada navideña.

Las nuevas ubicaciones no son las típicas tiendas tradicionales, sino que están ubicadas dentro de las tiendas Macy’s existentes en todo Nevada y en todo el país. Hay seis establecimientos de Toys R Us en Nevada, cinco en el sur de Nevada y uno en Reno.

Los establecimientos de Macy’s que cuentan con tiendas Toys R Us en Nevada, según su sitio web, son:

– Downtown Summerlin, 2075 Festival Plaza Dr.

– Centro comercial Galleria At Sunset, 1304 W. Sunset Rd.

– Fashion Show Las Vegas, 3200 Las Vegas Blvd. Sur

– Centro comercial Meadows, 4100 Meadows Ln

– Macy’s Home and Furniture, 4450 Spring Mountain Rd.

– Centro comercial Meadowood en Reno, 5100 Meadowood Mall Cir

Hasta el 23 de octubre, Macy’s dijo que ofrecerá actividades para niños y regalos para celebrar el nuevo shop-in-shop.

Macy’s anunció su asociación con Toys R Us en julio. Según un comunicado de prensa, los establecimientos contarán con un “Geoffrey en un banco” de tamaño real para que las familias se reencuentren y se tomen fotos con la mascota jirafa de Toys R Us.

Las secciones de Toys R Us tienen mil pies cuadrados, pero los locales emblemáticos -ninguno de los cuales está en Nevada- pueden tener hasta 10 mil pies cuadrados. Sin embargo, la zona de juguetes podría ampliarse hasta tres mil pies cuadrados durante la temporada navideña para ofrecer una mayor gama de productos.

“Esperamos que los niños de Toys “R” Us de todas las edades descubran el placer de la exploración y el juego dentro de nuestras tiendas y que las familias creen recuerdos especiales juntos”, dijo Nata Dvir, directora de merchandising de Macy’s, en un comunicado. “La respuesta de los clientes a nuestra asociación con Toys “R” Us ha sido increíble y nuestro negocio de juguetes ha experimentado un enorme crecimiento”.

El relanzamiento de los emplazamientos de Toys R Us a escala es el último paso de una empresa que ha pasado por unos años tumultuosos. En 2017, la empresa se declaró en quiebra y cerró todas sus tiendas. La empresa de adquisición y gestión de marcas WHP Global, que también es propietaria de marcas como Anne Klein y Joe’s Jeans, adquirió en 2021 una participación de control en la empresa matriz de Toys R Us, Tru Kids Inc.