Terrenos de festivales y planes fallidos se extienden en el Strip de Las Vegas

Terreno que fue adquirido por el Grupo Siegel se ve adyacente al Peppermill a lo largo de Las Vegas Boulevard y al oeste de Las Vegas Convention Center, el martes 5 de abril de 2022. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Los asistentes caminan entre los cuatro escenarios durante el festival Sick New World en Las Vegas Festival Grounds el sábado 13 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Sitio de construcción del proyecto ALL NET Resort & Arena al sur del Sahara el miércoles 19 de octubre de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Gino Catania, izquierda, y su primo Vinny Catania esperan en una barrera para la implosión de la torre restante de la Riviera, extrema izquierda, junto con las estructuras restantes de la propiedad, temprano el martes 16 de agosto de 2016, en Las Vegas. (Mark Damon/Las Vegas News Bureau)

Terreno que fue adquirido por el Grupo Siegel se ve adyacente a la Peppermill y frente a Resorts World a lo largo de Las Vegas Boulevard el martes, 5 de abril de 2022. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Wynn Las Vegas y Encore se ven al norte de Fashion Show Drive, con terrenos propiedad de Wynn Resorts en primer plano, el miércoles 26 de enero de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

El antiguo recinto del festival Route 91 Harvest, situado en el 3901 South Las Vegas Boulevard, uno de los tres sitios adquiridos por las Tres Tribus Afiliadas de la Reserva India de Fort Berthold, a lo largo del sur del Strip de Las Vegas, el 23 de mayo de 2023. Los tres sitios están muy próximos entre sí, frente a los casinos Mandalay Bay y Luxor. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal)

El proyecto parcialmente construido de la rueda de observación SkyVue al otro lado del Strip desde Mandalay Bay en Las Vegas el jueves 2 de julio de 2018. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Mientras que el Strip de Las Vegas está repleto de casinos-resorts y actividad, aún quedan grandes terrenos vacíos en la famosa vía.

Algunos de esos terrenos vacíos son proyectos en curso, mientras que otros pueden reservarse para futuras urbanizaciones. Otros son lugares para conciertos y grandes eventos. He aquí una lista de los terrenos vacíos a lo largo de Las Vegas Boulevard y lo que sabemos de ellos en marzo de 2024.

Las Vegas Festival Grounds:

Casi 40 acres en la esquina suroeste de Sahara Avenue y Las Vegas Boulevard conforman dos terrenos que a menudo permanecen vacíos. Las Vegas Festival Grounds, propiedad del multimillonario Phil Ruffin, cobra vida varias veces al año. Entre los festivales de música que se han celebrado recientemente en este sitio figuran Lovers and Friends y When We Were Young.

Sitio del All-Net Arena:

Al otro lado del recinto del festival y justo al norte del Fontainebleau se encuentra un terreno de 26 acres en el que había grandes esperanzas de que se construyera un estadio de básquetbol.

All Net Resort and Arena es un proyecto anhelado desde hace tiempo por el exjugador de la NBA Jackie Robinson. Presentado por primera vez en 2013, el proyecto de cinco mil millones de dólares se retrasó varias veces.

En noviembre, la Comisión del Condado Clark denegó la ampliación de un permiso de uso del suelo al sitio debido a la falta de avances. Una LLC con el nombre del proyecto sigue siendo propietaria del terreno, según muestran los registros de la propiedad del Condado Clark.

Sitio del Las Vegas Convention Center:

Un terreno de 10 acres frente al Circus Circus es actualmente propiedad de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA), pero podría tener un futuro plan de urbanización ejecutado en la próxima década.

La LVCVA tiene un plan de venta para el antiguo sitio del resort Riviera con 65SLVB, una asociación entre los urbanizadores Brett Torino y Paul Kanavos. La pareja creó los resorts comerciales Harmon Corner -cuyos inquilinos incluyen Bubba Gump Shrimp Co. y el Rainforest Cafe en la esquina noreste de Las Vegas Boulevard y Harmon Avenue- y 63, un complejo que incluye Ocean Prime y el Museum of Illusions en la esquina suroeste de esa intersección.

La venta aún no es definitiva, ya que el condado está ejecutando un proyecto de excavación y relleno.

Sitio del Grupo Siegel:

Directamente al sur del antiguo sitio de la Riviera hay un terreno de aproximadamente 10 acres propiedad del inversionista inmobiliario Steve Siegel.

Siegel es fundador de The Siegel Group, la empresa que está detrás de los hoteles de estancia flexible Siegel Suites, y de Amazing Brands, los operadores que están detrás de Siegel’s Bagelmania y de la cadena Pinkbox Doughnuts-.

El grupo no ha hecho públicos sus planes para el terreno.

Sitios propiedad de Tishmar y Wynn:

Frente a los resorts Wynn y Encore se extienden unos 38 acres de terreno en los que hay pocos planes concretos.

A lo largo de los años se han identificado varias parcelas para la urbanización de hoteles-casino, incluido el fallido proyecto Alon. Más recientemente, Wynn adquirió el terreno en 2017 para una posible tercera torre. La empresa no se ha comprometido a fijar un plazo concreto para el desarrollo.

Terrenos de las Tres Tribus Afiliadas:

Unos 23 acres frente al Luxor constituyen uno de los terrenos vacíos más meridionales del Strip. Las Tres Tribus Afiliadas de la Reserva Indígena de Fort Berthold gastaron 115 millones de dólares en el antiguo sitio del Route 91 Harvest Festival en los últimos tres años, sin planes concretos para los sitios, reportó el Review-Journal en una investigación de 2023.

El lugar de Skyvue:

Varias parcelas al sur del antiguo sitio del festival de música, y directamente al otro lado de Las Vegas Boulevard desde Mandalay Bay, incluyen algunos puntos de referencia interesantes.

Quizá el más notable sean las dos torres de cemento de 247 pies de altura, inacabadas. Son una reliquia del fallido proyecto de la noria de observación Skyvue, propuesto por primera vez en mayo de 2011. Las dificultades financieras detuvieron el proyecto, dejando los dos pilares en pie durante años.

En ese terreno también se encuentra actualmente el espectáculo del ilusionista Jay Owenhouse en una carpa blanca y negra.