¿Tendrá Nevada una lotería? Los bandos opuestos opinan sobre la propuesta de lotería estatal

Cientos de personas hacen cola fuera de la tienda de lotería Prime Valley Lotto Store mientras la gente espera para comprar los billetes de lotería Mega Million y Powerball, el martes 5 de enero de 2021 en Primm. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

La gente hace fila dentro de The Lotto Store en Primm mientras esperan para comprar billetes de lotería Mega Millions y Powerball, el martes, 5 de enero 2021, en Primm. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Hay un pequeño rincón en el casino para las máquinas expendedoras del Encore Boston Harbor en Everett, Massachusetts.

Las máquinas no venden cigarros, chocolates ni refrescos. En lugar de eso los clientes pueden comprar paquetes de billetes de lotería de la Lotería de Massachusetts. Los tres principales casinos del estado están obligados a habilitar un espacio para vender los billetes.

Qué diferencia con Nevada, donde Culinary Local 226 está librando una ardua batalla para conseguir que se incluya en la boleta electoral una propuesta de enmienda de la Constitución del Estado que permita la creación de una lotería estatal.

El proceso para legalizar una lotería en Nevada sigue un largo camino. La Legislatura debe primero tener una resolución aprobada en una sesión. Si los legisladores tienen éxito, una resolución similar debe ser aprobada por segunda vez en una sesión futura. Una vez que esto ocurre, se colocaría en una boleta electoral en todo el estado para su aprobación final por los votantes.

El sindicato Culinary, que tiene cierta influencia en el Senado y la Asamblea, de mayoría demócrata, quiere que la lotería estatal financie programas de salud mental y educación para los jóvenes.

Pero la Resolución Conjunta 5 de la Asamblea (AJR5), la propuesta que permitiría las loterías, no menciona la financiación de la salud mental o la educación. No hay detalles sobre cómo sería una lotería estatal o quién la supervisaría.

¿Sería solo la venta de boletos para rascar? ¿Se sortearían los números en la televisión local? ¿Incluiría el plan terminales de video lotería? En caso de formar parte de sorteos multiestatales, ¿recibiría Nevada solo una parte proporcional de la recaudación en función del número de ventas de billetes en el estado?

La industria del juego, a través de Nevada Resort Association (NRA), también es influyente con los legisladores y se ha opuesto de crear una lotería.

El giro popular sobre por qué la industria del juego se opone a una lotería es que representaría una forma de competencia respaldada por el gobierno contra la industria de los casinos. Puede que tenga razón en eso, a juzgar por la popularidad de los nevadenses que compran billetes de lotería en California y Arizona cuando los premios mayores alcanzan niveles descomunales en juegos multiestatales como Powerball.

Loterías populares de otros estados

Dado que las fronteras de California y Arizona están a una hora en auto de Las Vegas y a menos para quienes se dirigen a California desde Reno, es fácil para los residentes de Nevada comprar billetes cuando los premios mayores se disparan. Por esta razón, parece probable que, si alguna vez se somete a votación una enmienda constitucional, se apruebe.

Aunque los compradores de billetes de lotería se enfrentan a probabilidades astronómicas de ganar mucho dinero, siguen arriesgándose en un juego como Powerball, en el que los compradores de billetes tienen una probabilidad de uno entre 292,201,338 de ganar el premio mayor.

Culinary Union señala que los compradores de billetes están financiando la educación de California cada vez que compran un billete.

El reporte más reciente del año fiscal 2021 de la Lotería de California mostró que cerca de dos tercios de los 8.4 mil millones de dólares gastados en billetes de lotería se destinaron a premios para los ganadores. El otro tercio se dividió entre la educación K-12, los sistemas educativos de la Universidad Estatal de California y la Universidad de California, las universidades comunitarias, UC Law San Francisco, el fondo de escuelas especiales del Departamento de Educación, el Departamento de Servicios de Desarrollo, la Justicia Juvenil y los vendedores que vendieron los billetes de lotería.

Culinary ve una lotería estatal como una fuente potencial de financiación para un problema crónico del estado.

“La promulgación de una lotería estatal es una fuente fiable de ingresos para casi todos los estados del país, y en un estado donde el juego es la piedra angular de la economía, no hay ninguna razón de política pública para continuar con la prohibición de una lotería estatal que está presente en la Constitución de Nevada”, dijo el sindicato en un documento de posición. “Es difícil estimar cuánto dinero está perdiendo Nevada cuando los residentes de Nevada compran billetes de lotería de otros estados, pero la cifra es casi seguro que supera los 10 millones de dólares al año”.

¿Disminuirían los ingresos de los casinos si se estableciera una lotería en el estado?

La presidenta de Nevada Resort Association, Virginia Valentine, dijo que, además de que la AJR5 no garantiza ninguna financiación de la lotería hacia los problemas de salud mental, la lotería podría perjudicar la recaudación de impuestos estatales y los servicios que son financiados por los casinos del estado.

“Aunque estamos de acuerdo en que hoy en día hay que hacer más para hacer frente a los problemas de salud mental de nuestros jóvenes, AJR5 no menciona la salud mental o garantizar que la financiación se destinaría a programas de salud mental”, dijo Valentine.

“En marcado contraste con la industria turística de Nevada, las loterías no proporcionan casi ningún empleo y no crean desarrollo económico o inversión de capital”, dijo. “Actualmente, hay aproximadamente 23 mil millones de dólares en proyectos de capital relacionados con el turismo en curso o previstos en Nevada. Además, las loterías no pueden producir la amplia gama de carreras profesionales significativas que se encuentran en la industria turística de Nevada, desde ingenieros, electricistas y chefs a puestos de trabajo en tecnología, operaciones hoteleras, entretenimiento y mucho más”.

Por su parte, Culinary criticó a Nevada Resort Association por su activismo en contra de la lotería.

“Es decepcionante escuchar que la mayor industria de Nevada se conforma con que Nevada sea la última del país en salud mental y casi la última en educación”, dijeron los responsables de Culinary. “Le pedimos a Nevada Resort Association que haga mejor las cosas para nuestras comunidades. ¿Por qué se opone la NRA a la lotería cuando 45 de los 50 estados ya la tienen? Todos los estados que tienen juego comercial legal también tienen una lotería estatal, excepto Nevada”.