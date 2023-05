Symphony Park construye sus primeros apartamentos de gran altura

mayo 19, 2023 - 11:06 am

El fundador y director ejecutivo de Southern Land Company, Tim Downey, habla durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La alcaldesa Carolyn Goodman habla mientras la Southern Land Company lleva a cabo una ceremonia de colocación de la primera piedra de dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El concejal Cedric Crear habla mientras la Southern Land Company lleva a cabo una ceremonia de colocación de la primera piedra de dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

El director de Desarrollo de Southern Land Company - Región de Montaña, Alex Woodin, habla durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

(De izquierda a derecha) Tim Downey, fundador y director ejecutivo de SLC, la alcaldesa Carolyn Goodman, el concejal Cedric Crear y el doctor Roy Whitmore escuchan la ceremonia de colocación de la primera piedra de dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Southern Land Company celebra una ceremonia de colocación de la primera piedra de dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Comienza la construcción en el terreno para Symphony Park 2 y 3 con Auric existente al otro lado de la calle mientras la Southern Land Company celebra una ceremonia de colocación de la primera piedra para los dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

(De izquierda a derecha) El concejal Cedric Crear, el fundador y director ejecutivo de SLC Tim Downey, el doctor Roy Whitmore, la alcaldesa Carolyn Goodman y el director de desarrollo de SLC - Región de la Montaña Alex Woodin con un cheque mientras la Southern Land Company celebra una ceremonia de colocación de la primera piedra de dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Comienza la construcción de los terrenos para Symphony Park 2 y 3 mientras la Southern Land Company celebra una ceremonia de colocación de la primera piedra de los dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Representación arquitectónica de Symphony Park 2 y 3 durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de los dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Representación arquitectónica de Symphony Park 2 y 3 durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de los dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Representación arquitectónica de Symphony Park 3 durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

Representación arquitectónica de Symphony Park 2 durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de dos edificios de apartamentos de lujo que se construirán en Symphony Park el jueves 18 de mayo de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal) @Left_Eye_Images

La alcaldesa Carolyn Goodman ha tenido tiempo de pensar en una parte de Las Vegas que era una zona baldía y abandonada cuando ella se trasladó por primera vez a la ciudad en 1964.

“El centro de la ciudad era una zona deteriorada y plagada de delincuencia que todos conocemos y recordamos los que estuvimos aquí”, dijo Goodman, que el jueves asistió a Symphony Park a la colocación de la primera piedra de dos torres de apartamentos de lujo que se ubicarán frente al 250 Promenade Place. “Y ahora la realidad es que el centro es el futuro”.

Los edificios Symphony Park II y III de Southern Land Co. sumarán más de 730 mil pies cuadrados y añadirán 545 apartamentos al centro de la ciudad cuando estén terminados, previsiblemente en la primavera de 2025. Los edificios formarán parte de una comunidad planificada que se está construyendo en un terreno de 61 acres que anteriormente era un depósito ferroviario de Union Pacific. Las raíces de la revitalización de Symphony Park se remontan al año 2000, cuando el personal municipal inició las negociaciones con Shopco Advisory Group para adquirir la parcela.

Symphony Park II será un edificio de cinco pisos que albergará 275 viviendas de una y dos habitaciones de entre 570 y 1,297 pies cuadrados.

Symphony Park III será un rascacielos de 22 pisos con 270 viviendas. Los rascacielos son una rareza en Las Vegas, ya que nadie ha abierto uno en el sur de Nevada en más de una década.

El director ejecutivo de Southern Land, Tim Downey, dijo que ser el primero en obtener la aprobación para construir una unidad residencial tan alta no fue fácil, pero sin duda es algo de lo que se siente orgulloso.

“Creo que la razón por la que nadie lo ha hecho todavía es la falta de capacidad pública para conseguir financiarlo y montarlo, y no había casos en los que los bancos pudieran decir: ‘Bueno, aquí funcionó’. Necesitaban que alguien fuera el primero en atravesar el muro”.

Downey dijo que las tasas de arrendamiento son fuertes y el único obstáculo real para algunas personas que quieren vivir en la zona es el costo de vida. La construcción de apartamentos en el sur de Nevada se ha concentrado normalmente en los anillos exteriores suburbanos en los últimos dos años, sin embargo, un pequeño número de proyectos de la zona urbana han comenzado a brotar o tomar forma.

El concejal Cedric Crear, del Distrito 5, dijo que Symphony Park forma parte de un objetivo más amplio de “recuperar el centro de la ciudad” y que aún recuerda cómo era la zona anteriormente.

“Para alguien que nació y creció aquí, en esta comunidad, que vive a cinco minutos de aquí, recuerdo cómo era esta comunidad, y estoy asombrado de cómo es ahora… esta zona, que antes estaba reprimida, es hoy un faro de luz marcado por una urbanización vibrante y una inversión renovada”.

Crear le atribuye el mérito a “los millennials y los jóvenes profesionales que quieren mantener el aspecto patrimonial de la ciudad” como una de las principales razones por las que el centro de Las Vegas ha experimentado un aburguesamiento masivo a lo largo de los años y ahora alberga una serie de zonas florecientes con restaurantes, cafeterías y tiendas y comercios de propiedad local.

Symphony Park ya ha terminado algunos edificios notables y emblemáticos, como Smith Center for the Performing Arts, Discovery Children’s Museum, Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health y la Cámara de Comercio de la Policía Metropolitana de Las Vegas. Ya se han construido más de 600 unidades residenciales y está prevista la construcción de un hotel Marriott, tiendas, supermercados y restaurantes.

Goodman calificó la zona como una “meca próspera” y afirmó que la construcción de más viviendas en este sitio era uno de sus principales deseos.

Las dos torres están situadas en una superficie de más de cinco acres junto a Grand Central Parkway, frente a World Market Center y justo al norte del Smith Center.

Southern Land también es el urbanizador de Auric, uno de los primeros complejos residenciales de Symphony Park, que se completará en 2021.