Subvención de la NFL da tres millones de razones para recordar el primer Super Bowl de LV

El comisionado de la NFL Roger Goodell (centro) se une a los miembros del Comité Anfitrión del Super Bowl de Las Vegas durante una ceremonia en el Neon Museum, celebrando la recaudación de tres millones de dólares para el programa NFL Legacy Grant, el jueves 9 de febrero de 2024. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, se dirige a una multitud en el Neon Museum, en el centro de Las Vegas, el jueves 9 de febrero de 2024. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

El comisionado de la NFL Roger Goodell (derecha) abraza a Courtney Kaplan después de sorprenderla con entradas para el Super Bowl 58, el jueves 9 de febrero de 2024, en el Neon Museum del centro de Las Vegas. (Mick Akers/Las Vegas Review-Journal.)

Mucho después de que el Super Bowl se lleve a cabo este fin de semana, las organizaciones sin fines de lucro del sur de Nevada tendrán tres millones de razones para recordar el primer gran juego de Las Vegas.

La NFL y el Comité Anfitrión del Super Bowl de Las Vegas anunciaron el jueves la concesión de tres millones de dólares a organizaciones locales sin fines de lucro como parte del programa Super Bowl Legacy Grant.

Durante una ceremonia en el Neon Museum, concedieron 1.8 millones de dólares en subvenciones que se repartirán entre 88 organizaciones locales sin fines de lucro, con causas que tienen que ver con la mejora de la diversidad, la equidad, la inclusión, la educación y la salud y el bienestar. En diciembre se anunciaron los 1.2 millones de dólares restantes en subvenciones concedidas, que se destinaron a organizaciones locales sin fines de lucro como parte del programa.

“La subvención para el Super Bowl es un proyecto heredado en el que nos hemos enfocado durante casi tres décadas”, declaró el jueves Roger Goodell, comisionado de la NFL. “La intención es asegurarnos de que cuando el Super Bowl se vaya se siga sintiendo la presencia de la NFL y del Super Bowl y cómo esta comunidad se unió”.

Los millones de dólares donados suponen para la NFL un logro en el programa de donaciones, como señaló Goodell: “Tres millones de dólares, no podríamos estar más orgullosos”.

Los fondos no tienen restricciones, lo que significa que no hay criterios específicos para usarlos, lo que da a las organizaciones benéficas flexibilidad para usarlos según sus necesidades, según Julian High, presidente y director ejecutivo de United Way of Southern Nevada, que actúa como agente fiscal del programa de subvenciones de la NFL.

“El hecho que la subvención no tenga restricciones supone un compromiso sin precedentes con la comunidad”, afirmó High. “Sabemos que hay muchas necesidades en la comunidad, así que esto proporciona esa flexibilidad que a menudo no se recibe en este tipo de concesión de subvenciones”.

Durante el evento, Goodell también elogió los esfuerzos de los Raiders por traer aquí el Super Bowl.

“Estamos construyendo y echando raíces en la comunidad de Las Vegas, y este es solo un paso increíble para seguir aumentando nuestra presencia aquí, para seguir haciendo crecer el fútbol americano”, dijo durante el evento Sandra Morgan Douglass, presidenta de los Raiders y vicepresidenta del Comité Organizador del Super Bowl de Las Vegas.

Durante la ceremonia, Courtney Kaplan, miembro del comité anfitrión cuyo hijo de 18 años murió en un accidente en 2019, recibió un regalo sorpresa de Goodell —dos entradas para el Super Bowl— por sus esfuerzos de concienciación sobre la importancia de convertirse en donante de órganos.

“Mi hijo Michael a la edad de 17 años decidió ser donante de órganos, tejidos y ojos durante un viaje al DMV”, recordó Kaplan. “No pensaba que alguna vez tendría que recordar esa decisión, cuando llegó el momento en que nos enteramos de las lesiones de Michael, no había nada que pensar. Solo sabía que tuve la oportunidad de celebrar 18 años con un ser humano increíble y que ahora hay seis personas que están vivas gracias a la decisión de Michael”.

La subvención y el regalo de las entradas “demuestran que la comunidad se beneficiará de eventos como este (el Super Bowl) de una manera que quizá no hayamos visto”, afirmó High. “Solo que no ha sido a esta escala. La magnitud de lo que está ocurriendo aquí nos permite pensar en el futuro y en las implicaciones a largo plazo de invertir en el sector no lucrativo del sur de Nevada”.