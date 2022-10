Station Casinos corona el complejo turístico de Durango en el suroeste del valle

Las grúas de construcción son ya una vista habitual desde el 215 Beltway, en el suroeste de Las Vegas, y el viernes por la mañana se pudieron ver varias de ellas en acción para rematar el complejo turístico Durango de Station Casinos.

Los trabajadores colocaron la última viga de acero y vertieron concreto en el último piso de la torre del hotel de 15 pisos y 216 pies, ubicado en Durango Drive, junto al 215 Beltway. Las cuadrillas comenzarán a colocar el vidrio en el exterior del edificio y a amueblar el interior de la propiedad.

Scott Kreeger, presidente de la empresa matriz, Red Rock Resorts Inc., dijo que la coronación era una ceremonia simbólica destinada a resaltar los progresos realizados por los 1,600 trabajadores de la construcción, del contratista general W.A. Richardson Builders LLC, y unos 100 contratistas adicionales y otros apoyos.

“Llevamos mucho tiempo esperando la oportunidad de inaugurar este proyecto”, dijo Kreeger. “Estamos superemocionados por formar parte de la comunidad. Todos los miembros de la comunidad pueden esperar todas las grandes cosas que suelen obtener de un proyecto de Station Casinos. Pero al mismo tiempo, cada vez que desarrollamos un proyecto intentamos hacer algo nuevo y refrescante. Intentamos subir el nivel”.

Station Casinos puso la primera piedra del proyecto de resort de 750 millones de dólares en marzo, y se espera que abra en el cuarto trimestre de 2023. Una vez terminado, Station espera emplear a 1,500 personas.

El hotel de 211 habitaciones tendrá un piso de casino de 83 mil pies cuadrados, cuatro restaurantes exclusivos, una colección de bares y lounges y un salón de comidas de 11 unidades. El establecimiento tendrá también espacio para convenciones y reuniones, una piscina tipo resort con cabanas y casi 4,200 espacios de estacionamiento con 80 estaciones de carga para vehículos eléctricos.

The topping tree is up 🌲

The Symbolism of a “topping tree” celebrates the completion of the skeleton of a building structure reaching its final height. The evergreen symbolizes good luck and prosperity for the future tenants of the building. pic.twitter.com/zkrWZirfPM

— Durango Casino & Resort (@durangoresortlv) October 7, 2022