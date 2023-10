‘Solo necesitan orientación’: Programa asesora a menores descarriados

octubre 25, 2023 - 8:32 am

Ronald Moore es director ejecutivo de Nevada Homes for Youth, donde menores con problemas son enviados por el Tribunal Familiar a vivir temporalmente, el miércoles 18 de octubre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Ronald Moore es director ejecutivo de Nevada Homes for Youth, donde menores con problemas son enviados por el Tribunal Familiar a vivir temporalmente, el miércoles 18 de octubre de 2023, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Después de más de tres décadas y de ayudar a cientos de menores, Ronald Moore recuerda al agente de policía y el campamento policial al que asistió cuando era adolescente en Nebraska y que le inspiró para dirigir un programa de mentores para adolescentes descarriados en Las Vegas.

Moore, de 66 años, director ejecutivo de Nevada Homes for Youth, que aloja y asesora temporalmente a chicos, muchos de ellos pertenecientes a minorías con vidas familiares problemáticas, dijo que uno de sus enfoques consiste en instar a sus “clientes” adolescentes a que cambien sus opiniones de la policía en general.

“Ven a la policía de forma negativa en lugar de positiva, y siendo un chico de color ves a muchos policías cuando las cosas van mal”, dijo Moore.

“La policía realmente ayuda a la gente y la saca de problemas”, dijo. “Cuando fui al campamento policial, pudimos ver que estas personas tienen familia, tienen hijos. Son como todos los demás, pero solo llevan una placa. E intento que los niños lo entiendan y confíen en el sistema y en las fuerzas del orden y en el sistema judicial”.

Sus clientes tienen entre 13 y 18 años y le son asignados por orden del Tribunal Familiar del Condado de Clark para vivir en la ubicación actual del hogar, un antiguo edificio de apartamentos en South 13th Street, cerca de East Charleston Boulevard, normalmente de tres a seis meses.

“La mayoría de los niños con los que trabajamos están bajo la tutela del condado o del Estado”, dijo.

“Es una combinación de cosas. Hemos tenido niños cuyos padres son drogadictos, (ellos) no tenían un lugar para vivir y luego los niños … quedan atrapados en las drogas”, dijo.

Moore, quien tiene un título en justicia penal y una maestría en trabajo social por la UNLV, fundó Nevada Homes for Youth en 1991, primero en el Commercial Center en East Sahara Avenue, antes de recaudar fondos suficientes para comprar el edificio actual en 1998.

Su programa, financiado por el condado y del que dijo que ha sido mentor de “cientos de niños” a lo largo de los años, proporciona un lugar estable a cada nuevo niño y evalúa sus necesidades para saber cómo proceder con ellos, dijo.

“Algunos de los problemas que estamos viendo, además de los problemas de drogas, son problemas de comportamiento, niños que han sido abandonados de su situación familiar”, dijo.

“Una de las cosas que veo por experiencia es que algunos de estos chicos necesitan orientación, modelos de conducta”, dijo Moore.

A menudo, las madres solteras con hijos adolescentes “están en situaciones en las que necesitan ayuda”, dijo.

Después de que los chicos se instalan, el programa los escolariza si es necesario, organiza tratamiento médico y terapia para la salud mental o el abuso de drogas, coordina las visitas con los miembros de la familia y “simplemente los aleja de todos esos entornos negativos y luego intenta que les sucedan cosas positivas”, dijo.

Un programa de terapia con caballos permite a los adolescentes visitar un pequeño rancho equino local y acariciar, cepillar y montar a los animales, aprender el protocolo de seguridad con los caballos y limpiar los establos. La mayoría de los chicos nunca habían estado cerca de un caballo, dijo.

Dentro de la casa, hay varias computadoras y pantallas en un gran salón, con sillas y sofás cerca de las puertas de las habitaciones individuales de los niños y una cocina abierta. El programa alberga hasta 10 clientes, dijo Moore, y tenía cinco en el programa de este mes.

A los adolescentes no se les permite beber alcohol ni fumar nada, dijo Moore. Los autobuses escolares llegan cerca para llevarlos y traerlos de la escuela, que para muchos es Valley High School, dijo.

‘¿Cómo podré pagarte?’

Moore recuerda cómo creció en una familia monoparental sin padre en Lincoln, Nebraska, y tuvo problemas hasta que conoció a su mentor, el agente de policía “que en cierto modo me tomó bajo sus alas y me ayudó a crecer y a no meterme en líos y ese tipo de cosas”.

“Y cuando terminé la universidad, y él me ayudó con todas estas cosas, y yo: ‘¿Cómo podré pagarte lo que hiciste por mí?’. Él me dijo: ‘Ayuda a otra persona’. Y eso es lo que he hecho”.

Un antiguo cliente es un abogado local, otro un administrador de apartamentos. Uno lo conmovió al presentarse en su casa con un uniforme de la Infantería de Marina de Estados Unidos.

Últimamente ha sido más difícil con el aumento del consumo de fentanilo y otras drogas peligrosas por parte de adolescentes que llegan necesitando tratamiento y asesoramiento, dijo.

“Podemos ayudar a cualquiera que quiera hacer ese cambio”, dijo. “Así que a veces nos llegan chicos que realmente han tocado fondo y están cansados de que los pasen de mano en mano, de dormir en sofás y buscan ayuda”.

Se trata de “hacerles saber que hay gente que se preocupa por ellos y de que lo vean”, dijo.