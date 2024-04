Solicitan ampliación de permisos de trabajo a inmigrantes en Las Vegas

Sectores productivos del estado se unieron para que inmigrantes indocumentados puedan tener permisos de trabajo.

“Si ya están viviendo en este país y pagan impuestos deberían tener por lo menos un permiso de trabajo”, dijeron los líderes locales de los sectores empresariales, comunitarios y religiosos en la sede de Las Vegas de la Cámara de Comercio Latina de Nevada, tras discutir la necesidad de legalizar a los indocumentados por la falta de mano de obra en algunos sectores.

Este encuentro liderado por su presidente, Peter Guzmán, en conjunto con la Coalición Acción Estadounidense de Inmigracion Empresarial, fue para impulsar a que el mensaje llegue a la administración del presidente Biden.

Guzmán dijo en entrevista: “Este es el primer paso para hablar de si necesitamos más trabajadores o no, y si nos conviene a negocios, abrir las posibilidades de visas de trabajo un poco más. A mí parecer muchas compañías ponen a trabajar a los inmigrantes y les pagan en efectivo y bajo la mesa, yo no creo que eso sea bueno para nadie, para los Estados Unidos, ni para los trabajadores. Creo que debemos tener un programa más formal y lo tenemos, pero no lo están usando”.

Los inmigrantes constituyen aproximadamente una quinta parte de la fuerza laboral de Nevada y apoyan a la economía local en muchos sentidos. Más de 576,926 nevadenses no pueden trabajar legalmente, a pesar de colaborar con 4.6 millones de dólares en impuestos y con un poder adquisitivo de 16,200 millones de dólares, según dieron a conocer en esta reunión.

Por esta razón, líderes empresariales como de los sectores de la agricultura, construcción y tiendas minoristas, así como pequeñas empresas y educadores, están alentando con este tipo de reuniones para que el congreso federal y el presidente Biden amplíen la autorización de trabajo en la región, con el objetivo de mantener unidas a las familias de Nevada y mejorar la prosperidad económica y oportunidades para todos en el estado.

Para Enrique Sánchez, Representante de ABIC ACTION, este tipo de encuentros en cada uno de los estados en los que participan con esta iniciativa, les ayudan a llevar el mensaje a la Casa Blanca y enseñarles a los líderes que hay gente en el sector hospitalario, hotelero, agricultor y fábricas, que necesitan empleados.

“Lo que está pasando es que las empresas están siguiendo la ley, ellos están usando E-Verify y no pueden contratar a gente, ya que no están legalmente verificados, entonces contratan a gente ilegal, por debajo de la mesa”, dijo Sánchez. También agregó que los inmigrantes ya hacen contribuciones vitales a la economía y a las comunidades de Nevada, ya que muchos inmigrantes con más de 10 años en EE. UU están pagando sus impuestos con un número ITIN.

Los diferentes representantes coincidieron en que si se logra obtener permisos de trabajo para más empleados, estos recibirán un mejor salario y por ende pueden declarar al IRS un impuesto real y justo, lo cual también beneficiaria al estado y por su puesto al trabajador, ya que en la actualidad pagan sus impuestos con un número ITIN, pero por no tener número de seguro social no pueden recibir los beneficios que vienen de los impuestos.

La coalición ABIC ACTION se creó para movilizar el poder de las empresas estadounidenses y del público en general, y así promover soluciones de inmigración sensatas. Esta coalición bipartidista trabaja en desarrollar y abogar por legislaciones, regulaciones y programas gubernamentales que promuevan el sentido común hacia una reforma migratoria estatal y federal para beneficiar a la gente y la economía de nuestro país.

Iris Ramos, representante de la oficina de “New Americans” o “Nuevos Americanos”, de la gobernación del estado, recalcó que ellos manejan una base de datos de personal apto para trabajar, esos que han recibido beneficios migratorios como asilo, refugiados, beneficiarios de libertad condiciaonal humanitaria y que tienen edad para trabajar, y quien ya poseen el beneficio del permiso de trabajo.

Como resultado de este encuentro se pudo palpar las necesidades de algunos sectores y se podrá trabajar con ellos para ubicar a personas que se encuentran desempleadas. Ramos afirmó: “Nuestra misión es justamente conectar a este grupo de personas con las oportunidades que el estado de Nevada ofrece. El gobernador Joe Lombardo quiere que se brinden oportunidades a estas personas que ya están lista para trabajar”.

En esta primera reunión se llegaron a unos acuerdos que prometen ayudar a los inmigrantes, uniendo fuerzas entre los sectores involucrados.

Por su parte, los representantes de ABIC ACTION están optimistas con los resultados de este primer encuentro en la ciudad, y así lo dijo Sánchez: “Me encanta poder escuchar sobre el tema en varios sentidos ya que todos necesitan trabajadores ahora, es muy importante para ellos encontrar soluciones porque ellos puedan desarrollar en sus propios negocios”.

En Nevada gran parte de la economía depende de fuerza laboral extranjera y la mayor proporción de trabajadores inmigrantes se dedican a la jardinería, limpieza, pintores, conserjes y construcción, sin embargo en todos estos sectores hay escasez de mano de obra, según se dijo en el lugar.

Si necesitas más información sobre los programas de ubicación de empleo, llama al (702) 486-0800 o busca en internet “Office for New Americans, State of Nevada” donde podrás encontrar información y analizar tus opciones.