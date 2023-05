‘Si nos ves, pide ayuda’: El Equipo de Ayuda a los Desamparados de la Policía Metropolitana sale a las calles

Richard López con HELP of Southern Nevada da agua fría y calcetines a Luis Vélez, quien dijo que él y su novia viven en su auto, en Charlie Frias Park en Las Vegas el lunes, 1 de mayo de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El agente Ángel Núñez, del Equipo de Ayuda a los Sin Techo del Departamento de Policía Metropolitana, en el centro, y Yolanda Bogan, de HELP of Southern Nevada, visitan a una persona que no quiso dar su nombre en Charlie Frias Park de Las Vegas el lunes 1 de mayo de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto