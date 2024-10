Cómo ayuda el Concejo Municipal de Las Vegas a la expansión de Area15

La expansión de Area15, la atracción de arte experiencial e inmersión que pronto incluirá a Horror Unleashed de Universal, va por buen camino después de que el Concejo Municipal de Las Vegas aprobara provisionalmente el miércoles una ordenanza para formar un distrito de mejora turística.

Los concejales votaron unánimemente a favor de una ordenanza que permite a Fisher Brothers, promotores de Area15, usar los ingresos procedentes del impuesto sobre las ventas de los minoristas del distrito para mejorar la infraestructura.

La ordenanza, que enfrenta la aprobación final el 16 de octubre y fue presentada por la concejal Olivia Díaz, fue aprobada en un grupo de ordenanzas sin debate. El concejo había aprobado anteriormente una resolución para redactar la ordenanza tras una audiencia pública celebrada el 21 de agosto.

Horror Unleashed será una zona temática de Universal Destinations and Experiences cuya apertura está prevista para dentro de un año. Se convertiría en la única atracción temática únicamente de terror fuera de los bastiones de los parques temáticos de Universal en Hollywood y Florida.

El proceso para desarrollar un distrito turístico comenzó hace más de un año. Area15 contrató a Johnson Consulting Group para que redactara un reporte de conclusiones preponderantes. Según el estudio, la ampliación de Area15 añadiría la experiencia inmersiva de entretenimiento con temática de terror de 100,000 pies cuadrados; 418,000 pies cuadrados de nuevo espacio comercial; 320,000 pies cuadrados de espacio de oficinas; un hotel de 200 habitaciones no dedicado al juego, y 585 unidades de vivienda multifamiliar que estarían separadas de la propiedad existente de Area15, formando un nuevo vecindario residencial.

Según el estudio, para 2037, el año previsto de estabilización, la ampliación de la atracción añadiría 6.9 millones de visitantes anuales, $796 millones de gasto anual in situ y $1,400 millones de gasto indirecto e inducido, 4,086 empleos y $384 millones de aumento de los ingresos y $15.8 millones de ingresos por impuestos sobre las ventas. Según el estudio, el 56 % del gasto procedería de no residentes en Nevada y no se produciría un desplazamiento apreciable del impuesto sobre ventas y uso previsto.

El reporte también decía que no habría estrés adicional en los servicios de protección de policía y bomberos.

En una entrevista reciente con el Review-Journal, el director ejecutivo de Area15, Winston Fisher, declaró que la ampliación de 35 acres, delimitada por Kings Way y Teddy Drive al norte, Rancho Drive al este, Wyandotte Street y Rigel Avenue al oeste y Sirius Avenue al sur, ayudaría a Area15 a atraer un mayor número de visitantes a Las Vegas.

Además del Concejo Municipal, el distrito de mejora turística, conocido como Distrito de Turismo de Inmersión del Nuevo Las Vegas, fue revisado y aprobado por la Comisión de Turismo de Nevada el 11 de septiembre.

Area15 ya alberga diversas experiencias inmersivas, como Meow Wolf’s Omega Mart, Illuminarium, Five Iron Golf, Dueling Axes y Laser Maze.

Próximamente habrá otras experiencias, como iFLY Indoor Skydiving, John Wick Experience de Lionsgate y Superplastic.