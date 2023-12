Señales con nombres de 100 víctimas por DUI se alinean en la carretera de Mount Charleston.

Diane Malone, a la izquierda, y Joan Eddowes ayudan a colocar carteles con los nombres de las víctimas que han perdido la vida en accidentes de conducción bajo los efectos del alcohol a lo largo de la carretera 157 el miércoles 29 de noviembre de 2023 en Las Vegas. Diane perdió a su hija, Christa Malone Puente, en un accidente por conducir ebria en Las Vegas y está haciendo esto en honor a su memoria. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Sandy Heverly, directora ejecutiva de Stop DUI, luce orgullosa la inscripción STOPDUI en su matrícula, el miércoles 29 de noviembre de 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Carteles con los nombres de las víctimas que han perdido la vida en accidentes por conducir ebrios se colocan a lo largo de la autopista 157 en Mount Charleston, como se ve el miércoles 29 de noviembre de 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Sandy Heverly, directora ejecutiva de Stop DUI, se toma un momento para honrar a las víctimas que han perdido la vida en accidentes de conducción bajo los efectos del alcohol el miércoles 29 de noviembre de 2023 en Las Vegas. (Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Diane Malone perdió a su hija, Christa Malone Puente, en un accidente por conducir ebria en Las Vegas y ahora su matrícula muestra su nombre en honor a su memoria, como se ve el miércoles 29 de noviembre de 2023 en Las Vegas.(Daniel Pearson/Las Vegas Review-Journal)

Un centenar de nombres se alinean en la carretera principal de Mount Charleston.

Los nombres, que aparecen en las señales colocadas a lo largo de Kyle Canyon Road, son todos de personas que han muerto en accidentes por conducción bajo la influencia de sustancias (DUI) en el sur de Nevada en las últimas décadas.

Instaladas el miércoles como parte de la iniciativa del grupo de activistas Stop DUI llamada Miles of Memories, las señales estarán colocadas hasta enero y pretenden concienciar a los conductores que visitan Mount Charleston durante la temporada de vacaciones, dicen los activistas contra la conducción bajo los efectos del alcohol.

“Esperamos que cuando vean estas señales, se den cuenta de que no tienen por qué conducir bajo los efectos del alcohol”, afirma Sandy Heverly, directora ejecutiva de Stop DUI. “Simplemente hay demasiadas otras alternativas. Y no queremos más señales”.

Este año, desde el 1° de enero hasta el 24 de noviembre, según las estadísticas del Departamento de Policía Metropolitana, se han producido 52 accidentes mortales en los que se sospechaba que se había conducido bajo los efectos del alcohol en la jurisdicción de la Policía Metropolitana. Eso es en comparación con 61 en el mismo período en 2022, o una caída de casi el 15 por ciento.

“La última vez que lo comprobé, habíamos bajado un poco, pero un poco no es suficiente”, dijo Heverly. “Como he dicho, uno es demasiado, y no tiene por qué ocurrir”.

En todo 2022, hubo 65 muertes donde se sospechaba de DUI. Eso es una caída del 14.5 por ciento de los 76 en 2021, según las estadísticas de la Policía Metropolitana.

Kyle Canyon Road, también conocida como la Ruta Estatal 157, fue dedicada en 2019 a las víctimas de DUI del sur de Nevada. Un letrero colocado a lo largo de la carretera dice “Autopista en Memoria de las Víctimas de DUI”. Según Stop DUI, es la única ruta estatal en el condado que está dedicada a las víctimas de DUI. Diciembre es también el Mes Nacional de la Prevención de la Incapacidad para Conducir.

La iniciativa de señalización comenzó hace unos 26 años, dijo Heverly, aunque solo con unas siete u ocho señales, dijo.

“Empezamos con un número relativamente pequeño”, dijo Heverly. “Y de nuevo, ninguno de estos carteles se coloca sin la aprobación de la familia de la víctima”.

Los nombres en los carteles incluyen a Christa Puente, de 33 años, y su esposo, Damoso Puente Jr, de 39 años, quienes fueron asesinados en mayo de 2018.

La madre de Christa, Diane Malone, estaba ayudando a instalar las señales, que se fijaron encima de los postes del marcador de millas a lo largo de la carretera, reabierta al público a principios de noviembre después de haber sido fuertemente dañada por los restos de la tormenta tropical Hilary en agosto.

Malone dijo que para ella era importante ayudar a colocar las señales para mantener vivo el recuerdo de su hija y su yerno.

“Esta carretera está llena de estas señales, son personas que murieron a manos de un conductor ebrio”, dijo Malone. “Y nunca se sabe quién va a ser el siguiente. Nunca sabes de quién será el próximo ser querido en morir”.

Malone ayudó a colocar los carteles con Joan Eddowes, de 73 años, que también perdió un hijo. Su hijo, Mark Simon, tenía 17 años cuando murió mientras montaba en bicicleta en Tropicana Avenue, cerca de Stephanie Street, el 24 de mayo de 1991.

“Hacer esto durante estos años me sigue dando la oportunidad de ser la madre de Mark”, dijo Eddowes.