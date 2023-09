Se sospecha de muerte por ahogamiento tras lluvias masivas y rescates acuáticos en Las Vegas

Un agente del Departamento de Bomberos del Condado Clark busca a un hombre que quedó atrapado en las aguas en un canal de inundación el viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

El agua era de unos tres pies de profundidad en la tarde del sábado, 2 de septiembre 2023, en Rachelle y Mojave en el este de Las Vegas, dijo Greg Frazho. Una advertencia de inundación repentina para gran parte del valle solo había sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. (Greg Frazho)

Autos circulan a través Inundaciones repentinas se derraman sobre la acera y en un estacionamiento, mientras que el tránsito pasa a través del agua en el sur de Eastern Avenue el viernes, 1 de septiembre 2023, en Las Vegas. Una advertencia de inundación repentina está en su lugar para la mayor parte del valle de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidtttdel agua de la inundación en South Andover Street el viernes, 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Atascos de tráfico en East Sahara Avenue durante las fuertes lluvias del viernes, 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Una advertencia de inundación repentina está en su lugar para la mayor parte del valle de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los peatones se detienen a observar las inundaciones repentinas en la intersección East Sahara Avenue y South Eastern Avenue el viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Una advertencia de inundación repentina está en su lugar para la mayor parte del valle de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un agente del Departamento de Bomberos del Condado Clark baja por una escalera para buscar a un hombre que quedó atrapado en las aguas en un canal de inundación el viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Un agente del Departamento de Bomberos del Condado Clark busca personas atrapadas en las aguas de un canal de inundación el viernes 1 de septiembre de 2023, en Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

Un vehículo queda varado en las aguas de una inundación repentina cerca de la intersección de West Pyle Avenue y South Jones Boulevard el sábado 2 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Una advertencia de inundación repentina está en efecto para la mayor parte del valle de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un vehículo pasa a través de las aguas de la inundación en West Russell Road y Polaris Avenue el sábado, 2 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Una advertencia de inundación repentina está en efecto para la mayor parte del valle de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El tránsito navega por las aguas de inundación en West Sunset Road y South Decatur Boulevard el sábado 2 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Una advertencia de inundación repentina está en efecto para la mayor parte del valle de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Gillespie Street en East Maulding Avenue está cerrada debido a daños por inundaciones repentinas el sábado 2 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Una advertencia de inundación repentina está en efecto para la mayor parte del valle de Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Un área de drenaje en el Bonanza Trail cerca de Westcliff Drive y South Lorenzi Street cerca de Estados Unidos 95 el sábado 2 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Se reportó un presunto ahogamiento cerca de la intersección. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La intersección de Westcliff Drive y South Lorenzi Street se ve desde el Bonanza Trail cerca de la autopista U.S. 95 el sábado 2 de septiembre de 2023, en Las Vegas. Se reportó un presunto ahogamiento cerca de la intersección. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Se teme que una persona arrastrada por las aguas de la inundación se ahogó el sábado después de que fueron encontrados sin respuesta en el centro oeste de Las Vegas, cerca de la autopista U.S. 95, y hasta una docena de personas fueron rescatadas de las inundaciones debido a las fuertes lluvias, según el Departamento de Bomberos de Las Vegas.

Unidades de Las Vegas Fire and Rescue respondieron a un reporte de una persona inconsciente enredada en escombros en Lorenzi Street y Westcliff Drive a primera hora del sábado que se creía se había ahogado, reportó el departamento.

La persona fue declarada muerta en el lugar de los hechos y el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas avisó a la oficina forense del Condado Clark.

La persona fallecida coincidía con la descripción proporcionada por los transeúntes de alguien arrastrado el viernes por la noche por el agua en movimiento en la zona general donde se encontró el cuerpo, dijeron los funcionarios del departamento de bomberos.

La policía se encargará de las notificaciones a los familiares y seguirá investigando la muerte, dijeron.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional había emitido un aviso de inundación repentina a primera hora de la tarde del sábado para secciones del oeste del Condado Clark.

Hasta una docena de personas fueron rescatadas y hasta 35 vehículos quedaron varados en las aguas de las inundaciones después de la fuerte tormenta que azotó el valle de Las Vegas el viernes, según el Departamento de Las Vegas Fire and Rescue.

El departamento respondió a 24 eventos de rescate de “aguas rápidas” el viernes por la noche, con 10 a 12 personas liberadas del agua estancada o en movimiento y de 30 a 35 vehículos abandonados debido a las fuertes inundaciones, pero no se reportaron muertes, informó el departamento en el sitio web de redes sociales X.

Funcionarios del Condado Clark anunciaron varios cierres de calles debido a los altos niveles de agua, incluyendo Gilespie Street y Maulding Avenue cerca de Warm Springs Road; al este de Las Vegas Boulevard; Jones Boulevard y Pyle Avenue al sur de Blue Diamond Road; y Ranch Road por el Warm Springs Loop en Moapa.

El servicio meteorológico emitió un aviso de inundación repentina para la zona de Sandy Valley a primera hora de la tarde después de que se registrara una pulgada de lluvia en un periodo de solo 15 minutos.

La ciudad de Las Vegas informó de que había cerrado Mayfair Park en 417 S. 15th St., el campo 7 en el Kellogg Zaher Soccer Complex en 7901 Washington Ave. y Barkin ‘Basin Park en 7351 W. Alexander Road para el fin de semana para las reparaciones relacionadas con las inundaciones.

Muchas personas publicaron videos en las redes sociales de las rápidas aguas de la inundación moviéndose por las calles a través o cerca de sus vecindarios, incluyendo a Terry Lively, quien publicó una vista nocturna de un canal de inundación junto a Washington Avenue, y otros que tuitearon sobre enormes cantidades de aguas alimentadas por aguaceros que fluían desde debajo de The Linq en el Strip.

Según reportó el Servicio Meteorológico Nacional, seguía vigente una alerta de inundaciones repentinas hasta la medianoche del sábado.

Se esperaba que las tormentas duraran desde el mediodía hasta las 4 p.m., con un 40 a 70 por ciento de probabilidad de fuertes lluvias, bajando a un 20 por ciento de probabilidad de fuertes precipitaciones esta noche y una “ligera probabilidad” de tormentas el domingo, según el servicio meteorológico.

Se preveía que las temperaturas alcanzaran los 87 °F, con cielos parcialmente soleados a última hora de la tarde del sábado, luego 74° durante la noche, una máxima de 92° y una mínima de 68° en un domingo nublado y con viento, y volver a cielos soleados el Día del Trabajo con una máxima de 88° y una mínima de 70°.

La alerta de inundación repentina del servicio meteorológico es menos grave que una advertencia de inundación repentina, pero aún así significa que los residentes deben estar preparados para las inundaciones de carreteras, fuertes tormentas y escombros y rocas en las carreteras.

El valle recibió una pausa en la lluvia durante la mayor parte de la mañana del sábado, ya que no se detectaron precipitaciones en prácticamente todos los pluviómetros, aparte de un casi imperceptible 0.04 pulgadas registrado desde las 4:00 a.m. hasta las 10 a.m. en un puñado de lugares, incluyendo Summerlin South, el Flamingo Wash en Eastern Avenue y Boulder City, informó el Distrito Regional de Control de Inundaciones.