‘Se siente bien’: Parejas celebran el Día de San Valentín en Las Vegas.

El Día de San Valentín es uno de los días más ajetreados del año para las capillas, según el gerente de Little Church of the West, Dan Vallance. Este año no ha sido tan ajetreado como otros, gracias a que la fecha cae en día laborable.

febrero 15, 2023 - 10:40 am

Tomasz Lindenberg y Anna Lacka de Polonia son vistos después de casarse en la capilla Vegas Weddings en el centro de Las Vegas el Día de San Valentín, martes 14 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La pareja de novios MarBella y Raúl Moreno de San Diego son vistos durante una ceremonia de inauguración de la escultura "Big Heart" fuera de la Oficina de Licencias Matrimoniales del Condado Clark en el centro de Las Vegas el Día de San Valentín, martes 14 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La pareja de novios Krystal Monroe y Darius Burkett de Cedar Falls, Iowa se casan frente al reverendo Nature Woodall en One Love Wedding Chapel en el centro de Las Vegas el día de San Valentín, martes 14 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Los recién casados Dytanya Hall y Contessa Lee de Phoenix son vistos en la capilla de bodas Little Church of the West en South Las Vegas Boulevard en Las Vegas el día de San Valentín, martes 14 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Cristian Sánchez y Juramys Valdés de Las Vegas se casan en la capilla Vegas Weddings en el centro de Las Vegas el día de San Valentín, martes 14 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Laura Brown y Richard Draper de Inglaterra son vistos en la capilla de bodas Little Church of the West en South Las Vegas Boulevard en Las Vegas el día de San Valentín, martes, 14 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Whitney Nelsen y Jamie Albrecht de Filadelfia se toman una foto de recuerdo después de recoger su licencia de matrimonio en la Oficina de Licencias Matrimoniales del Condado Clark en el centro de Las Vegas el Día de San Valentín, martes 14 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Tomasz Lindenberg y Anna Lacka de Polonia son vistos después de casarse en la capilla Vegas Weddings en el centro de Las Vegas el Día de San Valentín, martes, 14 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La pareja de novios Krystal Monroe y Darius Burkett de Cedar Falls, Iowa, son vistos durante una ceremonia de inauguración de la escultura "Big Heart" fuera de la Oficina de Licencias Matrimoniales del Condado Clark en el centro de Las Vegas el Día de San Valentín, martes 14 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Cristian Sánchez y Juramys Valdés de Las Vegas se casan en la capilla Vegas Weddings en el centro de Las Vegas el Día de San Valentín, martes 14 de febrero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Richard Draper y Laura Brown fueron recibidos por ráfagas de nieve al salir de Little Church of the West el martes.

“Le encanta la nieve, así que esto es perfecto”, dijo Brown cuando se le preguntó por el tiempo.

La pareja vino desde Reino Unido para casarse después de haber estado comprometidos durante años. El viaje y la boda fueron un regalo de Navidad sorpresa de Draper a Brown.

La pareja fue solo una de las muchas que planearon casarse en la ciudad durante las fiestas a pesar del clima frío.

Otra pareja decidió dar el gran paso tras recibir una llamada telefónica.

Darius Burkett y Krystal Monroe decidieron casarse después de que Burkett recibiera una llamada de la madre de Monroe mientras estaban de vacaciones en Las Vegas.

“(La madre de Monroe) me llamó y me dijo: ‘Bueno, ya que estás allí, podrías casarte’. Le dije: ‘¿Sabes qué? Sí podría”, dijo Burkett.

Los dos han estado juntos durante seis años después de haberse conocido durante “básicamente toda (su) vida”, según Burkett.

Después de obtener su licencia de matrimonio en la Oficina de Licencias Matrimoniales del Condado Clark, la pareja se dirigió a One Love Wedding Chapel tras recibir folletos de Nathaniel Frierson afuera de la oficina.

“Llevábamos un tiempo hablando de ello, pero siento que prácticamente ya estamos casados desde hace años, así que me siento bien”, dijo Monroe.

Whitney Nelsen y Jamie Albrecht vinieron desde Filadelfia, su ciudad natal, para casarse el martes por la noche con su familia más cercana.

La pareja decidió casarse en el día festivo después de buscar fechas en febrero y marzo para casarse en Las Vegas, que era un sueño de infancia de Nelsen.

“Quería casarme en Las Vegas con un imitador de Elvis desde que tenía 11 años”, dijo Nelsen. “Y, sinceramente, nunca pensé que nadie fuera a acceder a ello”.

Un gran día para las capillas

“Si el Día de San Valentín cae en fin de semana, estamos muy, muy ocupados”, dijo. “Pero como es martes, estamos muy ocupados”.

El 85 por ciento de las personas que se casan en Little Church of the West son turistas, y el 15 por ciento restante son lugareños, dijo Vallance. A lo largo de los años, ha visto casarse en la iglesia a personas cuyos padres también se casaron allí.

One Love Wedding Chapel, propiedad familiar, también tuvo mucho negocio el día de San Valentín, dijo Frierson. Estuvo reservada desde el mediodía hasta las tres o cuatro de la madrugada.

Su padre, Marty Frierson, es el dueño de One Love Wedding Chapel. Dice que el hecho de que la capilla permanezca abierta las 24 horas le permite trabajar hasta tarde porque la mayoría de las capillas de la ciudad cierran de 8 p.m. a 10 a.m.

Los miembros de la familia desempeñan múltiples funciones en el negocio. Por ejemplo, en la boda de Burkett y Monroe, Nathaniel Frierson hizo de fotógrafo y su tía, Nature Woodall, ofició la ceremonia.

“Es un honor pasar con ellos el primer día del resto de sus vidas”, dice Woodall.

Arte del corazón

El martes por la mañana, la secretaria del Condado Clark, Lynn Goya, y la concejal de Las Vegas, Olivia Díaz, presentaron una nueva instalación artística frente a la Oficina de Licencias Matrimoniales del Condado Clark.

El arco de acero rojo de 10 pies de altura con forma de corazón se encuentra ahora frente a la entrada de la oficina. La pieza de “arte Instagrameable” fue presentada en los festivales de 2021 y 2022 Life is Beautiful antes de ser instalada en Las Vegas, según un comunicado de prensa del Condado Clark.

Está colocada de forma que las parejas puedan tomarse fotos o pedir matrimonio bajo el arco y, al mismo tiempo, puedan ver la entrada a la oficina y el mural que hay cerca de la entrada.

Instalar la obra de arte formaba parte de la misión de Goya y Díaz de mantener a Las Vegas como la “capital mundial del matrimonio”.

“Se trata de un sector que ayudó a construir Las Vegas y a convertirla en una ciudad emblemática”, dijo Goya. “Y solo queremos asegurarnos de que esto forme parte de lo que somos desde ahora hasta el fin de los tiempos”.

Una vez descubierta la escultura y despejados los medios de comunicación, Burkett y Monroe se convirtieron en la primera pareja en colocarse dentro del corazón y fotografiarse antes de obtener su licencia de matrimonio.