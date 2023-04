Se pronostican vientos más ligeros y temperaturas más cálidas para el fin de semana

El calentamiento gradual hacia las temperaturas de verano en Las Vegas se intensificará el jueves y hasta el fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Después de una máxima de 70°F el miércoles, el cenit del jueves estará alrededor de los 75° con un cielo soleado y vientos ligeros en la tarde de alrededor de 7-10 mph.

Another warming trend is in store going into the weekend across southern Nevada and the surrounding region with high temperatures gradually climbing almost 20 degrees by Sunday. #VegasWeather pic.twitter.com/MgzyG4aIix

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) April 19, 2023