Se pronostican temperaturas arriba de lo normal toda la semana en Las Vegas

Las temperaturas máximas normales en Las Vegas a mediados de octubre suelen ser de 80° F, más o menos.

Esta semana, las máximas estarán un poco más cerca de los 90°, según el más reciente pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Q: Mirror, Mirror on the wall, will it ever feel like fall?

A: Today & tomorrow will be the closest we get to fall like temps. Ridging will build in over the region this week, allowing for temps to warm back up to above average values. #VegasWeather #NVwx pic.twitter.com/ZQtiCKmzgZ

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) October 16, 2022