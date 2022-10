Se pronostican buenas condiciones para actividades al aire libre en la región de Las Vegas

Las temperaturas para divertirse al aire libre son casi perfectas en la región de Las Vegas este fin de semana, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Si te gusta el calor, las máximas de Death Valley deberían estar cerca de los 90° F durante gran parte del fin de semana, y los informes dicen que los equipos de CalTrans han avanzado en la reparación de varias carreteras que fueron dañadas por las inundaciones del verano.

Have outdoor plans around the region this weekend? The weather will be great with mostly sunny skies and seasonable temperatures. Enjoy the beautiful Fall weather!#azwx #cawx #nvwx pic.twitter.com/J7fz1NtXrQ

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) October 28, 2022