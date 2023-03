Se produce un incendio en la cocina de un restaurante de Chinatown

Se puede ver un camión de bomberos extendiendo su escalera extendiendo sobre el tejado de China Mama, un popular restaurante de la zona de Chinatown de Las Vegas, en la mañana del 30 de marzo de 2023, en relación con un incendio en la cocina. (Joe Muscaglione)

En las primeras horas de la mañana del 30 de marzo de 2023 ocurrió un incendio en China Mama, un popular restaurante de la zona de Chinatown de Las Vegas. (Joe Muscaglione)

La madrugada del jueves hubo un incendio en China Mama, el popular restaurante chino situado en South Jones Boulevard y West Spring Mountain Road, en la zona de Chinatown de Las Vegas.

Aproximadamente a las 5:53 a.m., justo antes del amanecer, el gerente del restaurante llamó al 911 para reportar que salía humo del techo del restaurante, dijo en un comunicado la subjefa del Departamento de Bomberos del Condado Clark (CCFD), Jennifer Wyatt. El gerente del restaurante no estaba en el restaurante, pero había sido alertado del humo por una llamada.

El CCFD fue enviado a China Mama, dijo la declaración, y encontraron llamas que salían de la puerta principal. En menos de dos minutos, los bomberos ya apagaban con agua la fuente del incendio, que era la cocina. Seis minutos más tarde, los bomberos que se encontraban en el interior de China Mama y en el tejado determinaron que el fuego se había extinguido. No se encontró a nadie en el edificio. El incidente se dio por concluido en el lugar de los hechos a las 7.07 a.m. El comunicado no indicaba la causa del incendio.

Joe Muscaglione, dueño de Shanghai Taste, en Chinatown, estaba trotando hacia el norte por South Jones Boulevard antes del amanecer y vio las llamas al cruzar West Flamingo Road hacia el sur, según le dijo al Review-Journal.

Ivy Ma, dueña de China Mama, no pudo ser localizada inmediatamente para hacer comentarios sobre el incendio.

En 2009, cuando China Mama abrió sus puertas, Heidi Knapp Rinella, entonces crítica gastronómica del RJ, elogió en su crítica el xiao long bao. El año pasado, el RJ consideró que los delicados dumplings rellenas de caldo caliente de cerdo seguían siendo uno de los principales atractivos de China Mama.