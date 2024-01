Se investiga un accidente de vuelco de un auto en el nevado noroeste del valle de Las Vegas

Las cuadrillas responden a un accidente con vuelco el jueves, 11 de enero de 2024, en Lee Canyon Road y la Autopista U.S. 95 en Las Vegas. (Departamento de Bomberos de Las Vegas)

Las cuadrillas responden a un accidente del vuelco de un auto el jueves por la mañana en Lee Canyon Road y U.S. Highway 95, según el Departamento de Bomberos de Las Vegas.

El personal del departamento de bomberos respondió justo después de las 8:30 a.m. en dirección norte Lee Canyon acercándose a la autopista U.S. 95 al accidente, que fue reportado justo después de las 4:40 a.m., de acuerdo con el sitio de tránsito de la Nevada Highway Patrol.

Las condiciones invernales causaron carreteras resbaladizas temprano el jueves en todo el valle de Las Vegas.

Según informaron los bomberos, el conductor se encontraba estable, pero fue trasladado “por precaución”.