Se esperan vientos fuertes y posibles lluvias para el viernes en Las Vegas

Se pronostica que fuertes vientos azotarán toda la región de Las Vegas el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional. La lluvia también es una posibilidad.

Los vientos del sur de 20 a 30 mph con ráfagas de 50 mph se anuncian en un aviso de viento que se extiende desde las 6 a.m. a las 10 p.m. Las elevaciones más altas podrían tener ráfagas de 65 mph.

Más al norte de Las Vegas, la lluvia y la nieve podrían alcanzar niveles récord en el centro de California y en Sierra Mountains, ya que se pronostica más lluvia y nieve.

El manto de nieve de California ya está en niveles no vistos desde hace generaciones.

Unsettled weather is on tap for the end of the week, with Snow in the Sierra, rain potentially causing flooding in the Owens Valley, and gusty winds across the Mojave Desert, southern Nevada, and northwest Arizona. Use caution if traveling through Saturday. #cawx #azwx #nvwx pic.twitter.com/NPkoIzbb7Y

Los “vientos más fuertes se producirán a favor de la dirección del viento en terrenos en los que se espera un aumento del viento descendente”, indica el aviso. “El oeste y el sur del valle de Las Vegas y Red Rock Canyon (se verán) favorecidos por las ráfagas de viento más fuertes …así como el corredor de US 95 entre Las Vegas y Desert Rock”.

Se les pide a los automovilistas extremar las precauciones si operan un vehículo de alta visibilidad. Los objetos al aire libre deben ser asegurados, señaló el servicio meteorológico. Es posible que haya ramas de árboles caídas y cortes de electricidad.

Posibilidad de aguaceros aislados

El pronóstico para el centro del valle de Las Vegas menciona un 20 por ciento de probabilidad de aguaceros aislados a partir de las 3 a.m. del viernes con polvo disperso después del mediodía. La máxima debería estar cerca de los 72°F.

También es posible que haya polvo entre las 9 y las 11 p.m. Los vientos nocturnos de 18-22 que podrían alcanzar ráfagas de 33 mph.

El sábado por la mañana, la mínima estará cerca de los 58° y la máxima subirá a 74°. Las rachas de viento seguirán siendo fuertes el sábado.

El domingo la máxima se acercará a los 75° y las temperaturas subirán ligeramente hasta el martes.

This is the first time I can ever recall seeing the National Weather Service forecast FOUR major mountain passes in California to see over 100 inches of snow from one storm.

La nieve en Sierra puede ser masiva

Las nevadas podrían ser masivas en las Sierra Mountains a lo largo de la frontera de California-Nevada.

El servicio meteorológico predice 100 pulgadas de nieve o más en cuatro puertos de montaña – Carson, Ebbetts, Sonora y Tioga -, así como 60 a 80 pulgadas en Donner Pass.

The Sierra Nevada is about to see up to another 10-15 feet of snow above 8,000 feet in just the next 7 days. Up to 10 feet of snow could fall just through Sunday above 9,000 feet!

Keep in mind California's snowpack is already one of the biggest in modern history. pic.twitter.com/LwvJB6EQAp

— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) March 9, 2023