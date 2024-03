Se esperan algunas lluvias y condiciones más frescas en LV el viernes

Se espera que los vientos que alcanzaron ráfagas de 55 mph el jueves disminuyan el viernes por la mañana, pero hay un 60 por ciento de probabilidad de precipitaciones generalizadas en el valle, aunque la nieve puede continuar en las montañas, dice el Servicio Meteorológico Nacional.

Mientras que Red Rock encabezó la tabla con 55 mph con una ráfaga a las 2:30 a.m. del jueves, el Aeropuerto North Las Vegas registró un viento de 45 mph a las 4:53 a.m. mientras que el Aeropuerto Internacional Harry Reid registró una ráfaga de 41 mph a las 10:56 a.m. Henderson alcanzó 36 mph justo antes del mediodía.

La temperatura máxima del jueves en el aeropuerto de Las Vegas fue de 61 °F. El aeropuerto registró 654 vuelos retrasados y 65 vuelos cancelados el jueves.

Es probable que las ráfagas disminuyan un poco, bajando a alrededor de 30 mph durante la noche y de nuevo a 15-25 mph el viernes por la mañana, dijo el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Morgan Stessman.

El Servicio Meteorológico Nacional en la mañana del viernes advirtió que será “un día activo del tiempo”, añadiendo que “numerosos aguaceros esperados en toda la región y periodos de fuertes nevadas en las montañas”.

It'll be an active day of weather today with numerous showers expected across the region and periods of heavy snow in the mountains. Even a stray rumble of thunder or two can't be ruled out later this afternoon. #VegasWeather #nvwx #azwx #cawx pic.twitter.com/FGdYg3pNHd

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) March 15, 2024