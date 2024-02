Se espera que el amanecer nublado dé paso al sol en LV.

Después de un amanecer gris y posiblemente húmedo, el sol debería iluminar el valle de Las Vegas el miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un 10 por ciento de probabilidades de aguaceros, principalmente antes de las 7 a.m. Los cielos estarán nublados y poco a poco se irán soleando, con una máxima cercana a los 64 °F.

Tras una mínima matinal cercana a los 47°, la máxima del jueves estará cerca de los 67° con cielos soleados y poco viento.

What is an Atmospheric River?

Atmospheric rivers are relatively long, narrow regions in the atmosphere – like rivers in the sky – that transport water vapor outside of the tropics. pic.twitter.com/VFFwPAqZ7Y

— National Weather Service (@NWS) February 20, 2024