Se espera que 130 mil personas asistan a la principal feria de electrónica de consumo de Las Vegas

enero 3, 2024 - 10:52 am

Los asistentes se desplazan entre los pabellones durante la feria tecnológica CES en Las Vegas Convention Center el sábado 7 de enero de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La silueta de una pantalla OLED en el stand de LG durante el último día del CES en Las Vegas Convention Center el domingo 8 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Los asistentes observan un vehículo conceptual Delorean en el stand de Italdesign durante el último día del CES en el Las Vegas Convention Center el domingo 8 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Un asistente observa un expositor de baterías recargables de iones de litio en el stand de Panasonic durante la feria tecnológica CES en el Las Vegas Convention Center el sábado 7 de enero de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Los asistentes se relajan en los sillones de masaje Daiwa en el stand de la empresa durante la feria de tecnología CES en el Las Vegas Convention Center el sábado 7 de enero de 2023, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La Costumer Electronics Show (CES), la feria que se autodefine como “el evento tecnológico más potente del mundo”, abre sus puertas en Las Vegas la semana que viene ante unas 130 mil personas, dando el pistoletazo de salida a una de las temporadas de convenciones anuales más concurridas de la ciudad.

Se espera que más de 150 países estén representados en la feria, que contará con 41 categorías tecnológicas diferentes y exhibiciones en el Las Vegas Convention Center, el Venetian Expo Center y Aria. Los pisos de la feria estarán abiertos durante cuatro días a partir del 9 de enero, pero el domingo se celebrarán dos días de presentaciones previas para los medios de comunicación en el Mandalay Bay y el lunes por la noche está previsto un discurso de apertura en el Venetian Expo.

“Gary Shapiro, presidente y director ejecutivo de la Consumer Technology Association, patrocinadora de la feria, declaró en una entrevista a finales de diciembre: “La feria tiene muy buena pinta.

“Está significativamente por encima de los dos dígitos (porcentajes) en casi todos los aspectos con respecto al año pasado, desde la asistencia a los metros cuadrados y el número de expositores”, afirmó. “El salón trata básicamente de innovación y reúne a varios sectores diferentes a nivel de directores ejecutivos. Tendremos más de 3,500 expositores. Tendremos más de 2.4 millones de pies cuadrados de espacio de exposición. Y desde el punto de vista de la innovación, esperamos mucho. Nuestras candidaturas a los premios a la innovación han aumentado más de un 40 por ciento con respecto al año pasado. Y esa es una de las medidas. Nuestra preinscripción es fuerte, especialmente a nivel mundial. Y muchas empresas están muy ilusionadas por venir”.

A pesar de la ampliación del evento este año, se espera que el número de asistentes siga estando por debajo de los niveles anteriores a la pandemia.

En Las Vegas desde el 79

CES se celebra en Las Vegas desde 1979, después de abrir sus puertas en la Ciudad de Nueva York en 1967. Entre 1978 y 1997, la feria se celebró dos veces al año en distintos lugares, pero desde 1998 Las Vegas es la única sede.

La asistencia ha fluctuado a lo largo de los años: el primer espectáculo acogió a 17,500 personas y el evento alcanzó un máximo de 182 mil en 2019. La asistencia disminuyó en 2020 como resultado de los temores y restricciones del COVID-19, pero ha crecido constantemente desde entonces.

Además de los miles de productos nuevos o mejorados que se mostrarán en la feria, CES 2024 tendrá más presentaciones principales que ningún otro año de su historia.

Se espera que la gestión de la inteligencia artificial sea un tema clave en la feria de este año y Shapiro afirmó que se esperan debates políticos sobre cómo proteger los puestos de trabajo cuando se implanten sistemas automatizados.

Tecnología de la salud y la belleza

El sector de la salud también tendrá una presencia destacada en la feria de este año, con la intervención de Gail Boudreaux, presidenta y directora ejecutiva de Elevance Health, que hablará del uso que hace la empresa de la tecnología para que la atención a la salud sea más proactiva, predictiva y personalizada.

Además, por primera vez, la tecnología de la belleza tendrá su propio discurso de apertura con Nicolas Hieronimus, director ejecutivo de L’Oréal, que hablará del papel que desempeña la tecnología de la belleza sostenible, accesible e integradora en el impulso de un impacto positivo.

Walmart, la empresa minorista más importante del país, también estará representada en CES por primera vez, con su director ejecutivo, Doug McMillon, que hablará de la visión de su empresa de diseñar y crear tecnología que marcará el comienzo de la próxima generación del comercio minorista.

Uno de los recintos de Las Vegas que no estará presente en el CES de este año es Sphere, una sala de espectáculos con capacidad para 17,500 espectadores que abrió sus puertas en septiembre y que lleva iluminando el horizonte de Las Vegas desde el 4 de julio. Shapiro afirma que el coste de usar el edificio era demasiado elevado para su asociación.

“Nos ofrecieron un precio que solo superaba nuestra capacidad”, dijo Shapiro. “Somos una organización sin ánimo de lucro. Devolvemos el dinero a la industria”.

La Sphere ha traído a Las Vegas una gran cantidad de nuevas tecnologías, como la de sonido beam-forming, que permite a los altavoces dirigir el sonido a zonas específicas del recinto. También tiene atributos visuales que son nuevos para el entretenimiento, como una pantalla de 160 mil pies cuadrados -casi cuatro acres- con una resolución de 16 mil x 16 mil, 100 veces mejor que la típica televisión doméstica.

Según los responsables de Sphere, durante los cuatro días de duración del CES se proyectarán varias veces “Postcard from Earth”, la película de Darren Aronofsky que se exhibirá en el recinto, pero no hay previstas demostraciones específicas para el CES.

La fecha del 9 de enero para el inicio de CES representa uno de los más recientes pistoletazos de salida de la feria y una vuelta a su presencia a mediados de semana. En años anteriores, CES se celebraba de jueves a domingo o de sábado a martes.

Dos salones más

CES es la primera de las tres grandes ferias de enero. World of Concrete, dedicada al sector de la construcción y la albañilería, se celebrará del 23 al 25 de enero en el Las Vegas Convention Center, mientras que la feria de tiro, caza y actividades al aire libre tendrá lugar del 23 al 26 de enero en el Venetian Expo and Convention Center y el Caesars Forum.

Otro gran acontecimiento de Las Vegas figura en el calendario de febrero, y sus organizadores ya han empezado a llegar al sur de Nevada.

La Super Bowl 58 está programada para el 11 de febrero en el Allegiant Stadium y la Liga Nacional de Fútbol Americano empieza a llenar algunos hoteles resort un mes antes del partido.

Cuando los asistentes a la feria CES empiecen a llegar la semana que viene, se encontrarán con unos precios de las habitaciones de hotel más elevados de lo normal, como consecuencia de la concurrida ” America’s Party” de víspera de Año Nuevo.

Tras el mes de noviembre, el más caro de la historia para las habitaciones de hotel en el sur de Nevada, los congresistas que se alojan en la ciudad siguen pagando precios más altos.

Una encuesta sobre los precios de los hoteles para el CES indica que los asistentes pagarán un promedio de 266.81 dólares por noche de martes a viernes. Esta cifra es ligeramente superior a los 261.76 dólares por noche que pagaron de promedio los huéspedes de las noches del fin de semana previo al Año Nuevo en una encuesta similar.

El Review Journal recopiló la cifra encuestando a 89 hoteles del sur de Nevada con precios en Hotels.com para una estancia de cuatro noches del 9 al 12 de enero. La encuesta se realizó el martes. Los precios pueden cambiar a diario.

Varios hoteles todavía ofrecían habitaciones por menos de 100 dólares la noche el martes.

Precios más altos

Los precios de habitación más altos estaban disponibles en Four Seasons Las Vegas, 987 dólares por noche; Caesars Palace, 949 dólares por noche; Wynn y Encore Las Vegas, 713 dólares; The Cosmopolitan of Las Vegas, 687 dólares; Venetian y Palazzo, 686 dólares; y Bellagio, 632 dólares.

El costo de las habitaciones de hotel de la ciudad lleva en alza desde noviembre.

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas, que calcula cada mes el índice promedio diario de las habitaciones, reportó a finales de diciembre que el ADR de los hoteles de la ciudad en noviembre fue un récord de 249.31 dólares por noche. Ese mes incluyó las tarifas que se registraron durante el Grand Prix inaugural de Fórmula Uno en Las Vegas, del 16 al 18 de noviembre.