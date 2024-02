Se define el Super Bowl en Las Vegas

Por fin llegó el día, el Super Bowl LVIII llegó a Las Vegas y miles de fanáticos y estrellas llenaron el valle para la celebración del Gran Juego de la NFL.

Uno de los temás más hablado durante la semana fue si la estrella Taylor Swift iba a poder llegar al juego de su novio y jugador de los Chiefs, Travis Kelcey. La estrella llegó con suficiente tiempo para poder el juego en su totalidad.

El juego tuvo muy pocas emociones durante la primera parte del juego y el primer cuarto terminó con el marcador empatado a 0. Durante el segundo cuarto, los 49ers de San Francisco lograron tomar la delantera y el medio tiempo terminó con el marcador 10-3, con un Kelcie que no logró correr con el balón más que una yarda.

En el descanso, Usher tomó poseción del Allegiant Stadium con el espectáculo de medio tiempo y contó con la ayuda de Alicia Keys, Ludacris, Will.i.am., Lil Jon y H.E.R.

En el segundo tiempo, los Chiefs lograron tomar la ventaja momentanemente y terminaron el tercer cuarto con una ventaja de 13-10, durante este tiempo, un fanático sin playera fue llevado a las afueras del Allegiant Stadium luego de invadir el campo.

We have a shirtless man being escorted off the field here at the Super Bowl. #vegas #superbowl pic.twitter.com/ZjrIytlZhm

— Mick Akers (@mickakers) February 12, 2024