Se cancela la vigilia por los agentes en el Allegiant Stadium

Sargento Michael Abbate y el agente Alberto Felix. (Nevada Highway Patrol)

Una vigilia con velas que estaba prevista para el miércoles por la noche en el Allegiant Stadium para honrar a los agentes caídos de la Nevada Highway Patrol Michael Abbate y Alberto Félix fue cancelada.

El retraso se anunció el miércoles por la tarde debido al tiroteo en la UNLV, según los organizadores del evento.

“Es con pesar que tenemos que anunciar la cancelación de la vigilia para los agentes de la Policía Estatal de Nevada originalmente programada para el miércoles 6 de diciembre de 2023 a las 5:30 p.m. debido al tiroteo en UNLV, creemos que esta decisión es por el bien de todos”, dijo un correo electrónico.

El 30 de noviembre, alrededor de las 3:25 a.m., Abbate y Felix se detuvieron para controlar a un conductor que parecía estar dormido al volante en la Interestatal 15, cerca de la D Street, cuando un vehículo los atropelló y huyó.

La policía ha acusado a Jemarcus Williams, de 46 años, de atropellar a los agentes y huir del lugar. La policía arrestó a Williams más tarde ese mismo día, cerca de la J Street y Monroe Avenue.

La oficina del fiscal del distrito del Condado Clark acusó a Williams de dos cargos cada uno de conducción bajo la influencia de sustancias (DUI), no detenerse en la escena de un accidente, conducción imprudente con resultado de muerte, y cargos de delitos menores de exceso de velocidad, no acercarse adecuadamente a un incidente de tránsito y no disminuir la velocidad.

Abbate, de 37 años, se incorporó al departamento en 2013 y fue ascendido a sargento en noviembre. Félix, de 54 años, había estado con la Highway Patrol desde 2019 después de servir en la Fuerza Aérea.

La vigilia está organizada por el Fondo para Agentes de Policía Heridos y está previsto que comience a las 5:30 p.m. en el Lot E.

Los servicios conmemorativos para los policías se han programado para el viernes y el lunes, ambos a las 10:30 a.m. en Central Church, cerca de Russell Road y New Beginnings Drive, en Henderson.

Los servicios fúnebres para el agente Alberto Félix, que tenía 54 años, se celebrará el viernes a las 10:30 a.m. en Central Church en Henderson.

Los servicios fúnebres para el sargento Michael Abbate, que tenía 37 años, se celebrará el 11 de diciembre a las 10:30 a.m., también en Central Church.