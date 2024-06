Se anuncia la fecha más temprana de los 110 °F, al menos 9 son tratados por el calor

Las Vegas alcanzó oficialmente su primer día de 110 °F, el periodo más prematuro del año en la historia meteorológica del valle.

La estación oficial de medición del Aeropuerto Internacional Harry Reid alcanzó los 110° a las 2:11 p.m. Se trata de la máxima registrada el 6 de junio.

“Todavía nos quedan algunas horas más de calentamiento”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en un texto.

Es probable que en varios lugares del oeste del país se alcancen récords de altas temperaturas el jueves, en el que se espera que sea el día más caluroso de la ola de calor de principios de verano.

El aviso de calor excesivo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional comenzó a las 10 a.m. del miércoles y se extenderá hasta las 9 p.m. del sábado. Cubre toda la región excepto Spring Mountains.

Al menos 9 llegan a hospitales por el calor

“Desde la medianoche del 5 de junio hasta las 2:30 p.m. de hoy, hemos registrado 12 llamadas clasificados como ‘exposición al calor’, con nueve de ellas resultando en traslados a hospitales locales”, dijo la portavoz del Condado Clark, Stacey Welling, en un correo electrónico. “El calor también puede ser un factor en otros tipos de llamadas como las relacionadas con intoxicación por alcohol o cuando se reportan condiciones como desmayos, mareos o náuseas”.

Las unidades del Departamento de Bomberos del Condado Clark siempre llevan agua y hielo y algunos pueden cargar una nevera extra en los meses más calurosos, dijo Weiling.

En las llamadas por incendios, se envía al lugar una unidad de rehabilitación adicional que lleva suministros extra necesarios para que el personal pueda rotar fuera de servicio con mayor frecuencia debido al calor.

In addition- overnight low temperatures will remain warm. This means there will be little relief from the daytime heat as low temperatures will also run 10-15 above normal. Record warm low temperatures are possible at numerous locations. pic.twitter.com/Xjchji8DCz

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 4, 2024