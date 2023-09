Se alcanza un acuerdo entre Wynn Resorts y las mujeres demandantes por acoso sexual

septiembre 7, 2023 - 9:00 am

Wynn Las Vegas en el Strip, en octubre de 2022. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Los abogados de Wynn Resorts Ltd. y nueve mujeres anónimas que presentaron una demanda por acoso sexual contra la compañía en 2019 han llegado a un acuerdo en el caso, dicen los documentos del Tribunal de Distrito de Estados Unidos.

En un aviso de acuerdo presentado el martes, los abogados dijeron que se llegó a un acuerdo no revelado y los abogados solicitaron que se desestime la acción y que se programe una conferencia de acuerdo de verificación de estado dentro de dos meses.

El importe del acuerdo no fue revelado, y fuentes familiarizadas con el caso dijeron que esperan que el importe sea sellado por el tribunal.

Un portavoz de Wynn Resorts dijo que la empresa no haría ningún comentario, y los abogados de las nueve mujeres no pudieron ser localizados para hacer comentarios.

En el momento en que se presentó la demanda, las mujeres seguían trabajando en el Wynn Salon o en el Encore Salon como manicuristas o maquilladoras, y cada una de ellas ha hecho acusaciones específicas sobre acoso sexual por parte del exdirector ejecutivo de Wynn, Steve Wynn. Steve Wynn ha dicho en repetidas ocasiones que nunca ha acosado ni agredido sexualmente a nadie.

Sin embargo, en los documentos presentados ante el tribunal, las mujeres describen gráficamente cómo Steve Wynn les hacía preguntas personales de carácter sexual, las obligaba a darle masajes cerca de la zona genital y les exigía que le prestaran servicios en zonas aisladas, incluido su despacho.

En la demanda, las mujeres prefirieron ser conocidas como “Judy Does Nos. 1-9” y argumentaron que el uso de sus nombres reales podría dar lugar a represalias por difamación por parte de Steve Wynn, a ser condenadas al ostracismo en el trabajo o a que sus vidas se vieran afectadas si se hacían públicos detalles delicados del caso.

El juez de distrito federal James Mahan escuchó inicialmente el caso presentado en marzo de 2019, un año después de que Steve Wynn dejara Wynn Resorts tras las acusaciones de acoso sexual hechas públicas en un reportaje del Wall Street Journal en enero de 2018.

Steve Wynn renunció como presidente y director ejecutivo de la compañía en febrero de 2018 y se desvinculó de la empresa en los meses posteriores a su salida. En julio, Wynn aceptó una multa de 10 millones de dólares en un acuerdo con la Comisión del Juego de Nevada.

En julio de 2020, Mahan dijo que los alegatos de las mujeres eran demasiado vagos, y el caso fue remitido al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.

La sentencia de apelación, argumentada en octubre de 2021, dijo que la acción del Tribunal de Distrito fue en parte confirmada, pero en parte revocada y, como resultado, fue devuelta al Tribunal de Distrito, donde fue reasignada a la jueza del Tribunal de Distrito Federal Gloria Navarro.

El tribunal de apelación, en su sentencia, dijo que las Judy Does “expresaron repetidamente su voluntad de proporcionar más información, siempre que se pudiera garantizar su privacidad.” El tribunal añadió que “aunque las Judy Does no tenían derecho automático a presentar una demanda enmendada, el Tribunal de Distrito debería haber concedido permiso para enmendar al desestimar demandas que podían subsanarse con hechos adicionales”.