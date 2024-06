Restaurante y casino fuera del Strip se enfrentan por casa apuestas deportivas fallida

El litigio entre un antiguo inquilino de Virgin Hotels muestra una larga batalla sobre quién es responsable de los costos asociados a un concepto fallido de restaurante-casa de apuestas.

JC Hospitality, uno de los socios operadores de Virgin, y Money, Baby!, un antiguo restaurante del hotel-casino situado fuera del Strip, llevan intercambiando quejas en los tribunales desde julio de 2022, después de que los operadores del casino presentaran una demanda de desalojo e incumplimiento de contrato contra el restaurante.

Money, Baby! se presentó inicialmente como un concepto innovador de la empresa de hostelería Clive Collective que albergaba las apuestas deportivas del establecimiento en un ambiente nocturno cuando el antiguo Hard Rock Hotel reabrió sus puertas en 2021 bajo un nuevo propietario. Pero el establecimiento abrió sin licencia de apuestas deportivas y Money, Baby cerró a finales de junio de 2022. (Betfred Group Ltd., con sede en el Reino Unido, tardó casi dos años en obtener la aprobación de los reguladores estatales).

En un caso judicial de negocios presentado en el Tribunal del Octavo Distrito Judicial, JC Hospitality, actuando como propietario, demandó porque el restaurante había incumplido su contrato por no pagar un gravamen de construcción de aproximadamente 845 mil dólares. Cuando la propiedad envió a Money, Baby! un aviso de impago, el restaurante cerró, incumpliendo aún más las condiciones del contrato de arrendamiento, según la demanda de JC Hospitality de julio de 2022.

Los abogados que representan a la propiedad señalan que, en el momento del cierre, los operadores del restaurante no devolvieron 150 mil dólares en depósitos para eventos que ya no se celebraban en ese momento, según los archivos. Una demanda pendiente separada contra el restaurante alega que no devolvió un depósito de 70 mil dólares a Dermatology Education Foundation después de su cierre repentino.

Pero los abogados de Money, Baby! argumentan que el cierre repentino y las repercusiones financieras fueron el resultado de las acciones de los socios operativos de Virgin. En su contrademanda, alegan que los ejecutivos de JC Hospitality dijeron al contratista general que “pagaría todo el exceso necesario” para terminar el trabajo antes de la apertura del verano de 2021, sin la presencia de los operadores del restaurante.

Adam Shelton, asesor jurídico del equipo detrás de Money, Baby, dijo que el nexo de su demanda cruzada es el concepto fallido de apuestas deportivas dentro del restaurante. Dijo que los daños del grupo superan los 400 millones de dólares, incluyendo la pérdida de la inversión, la pérdida de capital recaudado, la pérdida de ganancias, los daños de los embargos de construcción y otras estimaciones.

“Estaba claro que la dirección ejecutiva de JC Hospitality llevó al grupo Clive (Collective) a reunir capital con el fin de colocar las apuestas deportivas en su interior, en un concepto ‘pionero’”, dijo Shelton. “A partir de entonces, a través de una serie de contratiempos realmente desafortunados, al no poder cumplir todas las promesas que hicieron a este grupo, perjudicaron a este grupo en más de 400 millones de dólares”.

Los representantes de la propiedad y sus operadores declinaron hacer comentarios.

El tribunal escuchará las peticiones de desestimación del caso presentadas por nuevas partes, entre ellas Juniper Capital Partners, filiales y antiguos ejecutivos de JC Hospitality y las sociedades de capital Richard “Boz” Bosworth, Chris Cosenza y Gary Scott, el 24 de julio, según el sumario.