Resorts del Strip esperan que marzo sea un éxito de grandes eventos

marzo 1, 2023 - 10:46 am

Peatones caminan por el Strip frente al Caesars Palace el 26 de enero de 2023, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal)

Se espera que el Strip de Las Vegas sea una locura en marzo, y solo en parte debido al torneo de básquetbol masculino de la NCAA.

Se prevé que los ingresos de los hoteles batan récords a medida que los turistas y congresistas acudan en masa al sur de Nevada, según declararon varios de los principales operadores de complejos turísticos del Strip durante la temporada de declaración de ingresos del cuarto trimestre, en febrero.

“Marzo se prepara para ser uno de los mejores meses que hayamos tenido nunca en Las Vegas”, dijo el director ejecutivo de Caesars Entertainment Inc., Tom Reeg, en la declaración de ingresos de la empresa del 21 de febrero.

Craig Billings, director ejecutivo de Wynn Resorts Ltd., dijo en la declaración del 8 de febrero que los indicadores prospectivos mostraban que las reservaciones de habitaciones iban a un ritmo igual o superior a los niveles anteriores a la pandemia, al tiempo que aumentaba el índice promedio diario de las habitaciones.

El calendario de eventos especiales de este mes está repleto de conciertos, acontecimientos deportivos y convenciones que refuerzan los niveles normales de turismo estacional y de reuniones.

“El calendario de marzo está preparado para que tengamos el mejor mes de ingresos hoteleros de nuestra historia”, dijo el director ejecutivo de MGM Resorts International, Bill Hornbuckle, durante la declaración de la empresa del 9 de febrero.

Tomemos solo el primer fin de semana de marzo: El torneo de básquetbol femenino de la Pac-12 en el Michelob Ultra Arena, la Pennzoil 400 de NASCAR en Las Vegas Motor Speedway y el combate UFC 285 en T-Mobile Arena son algunos de los grandes acontecimientos.

El martes por la mañana se revisaron los precios de las habitaciones de viernes a domingo en hotels.com y se encontraron precios de entre 164 dólares por noche en Circus Circus y 785 dólares en el hotel Four Seasons, sin incluir impuestos ni tarifas. Las tarifas de las habitaciones fluctúan en función de la oferta y la demanda y pueden cambiar.

En marzo de 2022, el índice promedio diario por habitación en la zona era de 163.14 dólares, según datos de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas. En el Strip, era de 173.63 dólares.

Se esperan niveles similares de fanatismo durante el cuarto fin de semana de marzo. T-Mobile Arena tendrá dos rondas del torneo regional del March Madness’ West, el 23 y el 25 de marzo. Al otro lado de la autopista, Taylor Swift tiene previsto presentar el tercer y cuarto concierto de su gira, los días 24 y 25 de marzo, con entradas agotadas en Allegiant Stadium, con 65 mil asientos.

La habitación más asequible para una estancia de cuatro noches entre el 23 y el 26 de marzo es de 122 dólares en Circus Circus. El índice promedio disponible era de unos 350 dólares en los 40 establecimientos que figuran en hotels.com.

También se espera que la ocupación entre semana ayude al mes. La primera semana de partidos de March Madness -cuando los fans pueden venir a Las Vegas a apostar y mirar- coincide con la feria de la construcción ConExpo-Con/Agg.

Esta feria, que se celebra una vez cada tres años, fue la última que tuvo lugar en Las Vegas Convention Center antes de que se iniciaran los cierres por pandemia en 2020.

Esa feria, que en años anteriores atrajo a unos 130 mil asistentes, parece ser el principal motor de las tarifas entre el 14 y el 18 de marzo.

Las opciones fuera del Strip eran las más asequibles, como los 271 dólares por noche del Santa Fe Station, sin incluir impuestos ni tarifas. Circus Circus, por su proximidad al centro de convenciones, ofrece tarifas por 400 dólares la noche. Los establecimientos de lujo como el Aria, Four Seasons, Waldorf Astoria, Wynn Las Vegas y Encore ofrecían habitaciones entre 889 dólares y 1,919 dólares por noche.

La última semana del mes continuará la racha con tres ferias comerciales en el centro de convenciones: La Bar & Restaurant Expo y la International Pizza Expo, ubicadas conjuntamente en el Las Vegas Convention Center, a partir del 28 de marzo, y la Amusement Expo International, a partir del 29 de marzo.

A algunos observadores del sector no les sorprendieron las expectativas de los operadores para el final del primer trimestre. Aunque marzo es tradicionalmente un mes cargado de convenciones, el aumento del turismo deportivo y la presencia de la poco frecuente feria ConExpo-Con/Agg van a influir, dijo Brendan Bussmann, socio gerente de B Global, con sede en Las Vegas.

“Si tomamos prestado el viejo dicho del león y el cordero en relación con marzo, no me cabe duda de que puede entrar rugiendo como un león y probablemente también salir rugiendo como un león, basándonos en lo que he visto”, dijo Bussmann.