Resort del Strip llega a un acuerdo con el Sindicato de la Culinaria

La lista de casinos que aún no han llegado a un acuerdo con el Sindicato de la Culinaria sobre un nuevo contrato está disminuyendo lentamente a menos de una semana de la fecha límite para la huelga.

Según un comunicado de prensa del sindicato, el viernes por la noche casi 700 trabajadores del sindicato llegaron a un acuerdo sobre un contrato de cinco años con el Circus Circus.

BREAKING: The Culinary Union is pleased to announce a Tentative Agreement on a new 5-year contract was just reached w/@CircusVegas for nearly 700 hospitality workers.

Congratulations to the Circus Circus Las Vegas workers on winning the BEST CONTRACT EVER! pic.twitter.com/ayRHjA5FCk

— Culinary Union (@Culinary226) January 27, 2024