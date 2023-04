¡Relájate! En el Aeropuerto Internacional Harry Reid abundan los lounges

He aquí una lista de lounges del aeropuerto de Las Vegas, según los responsables del aeropuerto Harry Reid y el sitio web Upgraded Points:

Pasajeros caminan por el reclamo de equipaje en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas el miércoles 11 de enero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La gente llega a la zona de reclamo de equipaje de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas, martes 31 de enero de 2023. (Las Vegas Review-Journal)

Los lounges de los aeropuertos son muy populares por su comodidad, sus opciones de comida y bebida y sus instalaciones para trabajar mientras se espera un vuelo.

El Aeropuerto Internacional Harry Reid no es tanto una escala para llegar a otro lugar como un aeropuerto de destino.

Pero piensa en esto: Si llegas al aeropuerto y tu vuelo se retrasa, ¿preferirías quedarte en una concurrida puerta de la terminal llena de compañeros de viaje molestos o en las cómodas áreas de un lounge patrocinado por el aeropuerto?

The Centurion Lounge

Ubicado en el vestíbulo D, frente a la puerta D1. Abierto todos los días, de 5 a.m. a 11 p.m.

Centro de negocios, sala de conferencias, sala familiar, bar con todos los servicios, bufet autoservicio con platillos fríos y calientes, duchas, Wi-Fi.

Admisión: Debes ser titular de una tarjeta de crédito American Express, incluidas las tarjetas Delta SkyMiles Reserve, y de un pase de abordaje para el mismo día dentro de las tres horas anteriores a la salida del vuelo. Los titulares de tarjetas pueden llevar dos invitados; los niños menores de dos años entran gratis. Los invitados adicionales cuestan 50 dólares por persona y 30 dólares para las personas de dos a 17 años.

United Club Lounge

Pasillo D, entre las puertas D33 y D35 en el Nivel 3. Abierto todos los días, de 4:30 a.m. a 12:30 a.m.

Servicios de negocios, bar con servicio completo, periódicos y revistas, autoservicio de comidas y aperitivos tipo bufet, televisores, Wi-Fi.

Admisión: Socios de United Club, pasajeros de primera clase o de clase business de Star Alliance, socios de Air Canada Maple Leaf Club y algunos socios de Virgin Australia Velocity, militares en activo de Estados Unidos en uniforme, titulares de un pase diario de United Club (59 $). Dependiendo del nivel de afiliación al club, se permiten uno o dos invitados.

The Club LAS

Explanada E, frente a la puerta E2, de 8:30 a.m. a 10:30 p.m., y Explanada D, cerca de la puerta D33, de 5 a.m. a 9 p.m.

Bar que sirve refrescos y bebidas alcohólicas, servicios de negocios, periódicos y revistas digitales, lounge de primera clase, duchas, tentempiés, televisores, Wi-Fi.

Admisión: Pase diario, cualquier pasajero, 50 dólares, pase de abordaje para el mismo día dentro de las tres horas anteriores a la salida. Pase prioritario, 99 dólares, cualquier pase de abordaje para el mismo día con tres horas de estancia.

USO Lounge

Terminal 1, cerca del control de seguridad A-B (control previo), todos los días, de 8 a.m. a 8 p.m. Terminal 3, cerca de los carruseles de recolección de equipaje 20 y 21, todos los días, de 8 a.m. a 4 p.m.

Libros y revistas, juegos, zonas lounge, refrescos, snack bar, zonas de trabajo con ordenadores, televisores, Wi-Fi.

Admisión: Acceso gratuito para militares activos, miembros de la Guardia Nacional y de la reserva y sus dependientes, y militares retirados.

Capital One Lounge

En la rotonda del vestíbulo D se está construyendo un lounge Capital One con acceso para titulares de tarjetas de crédito Capital One. Aún no se ha determinado la fecha ni el horario de apertura.

Contará con un bar espresso con servicio completo y una experiencia gastronómica con cervezas locales, cocteles artesanales y vinos regionales, opciones de comida para llevar con un toque local, salas de lactancia, salas de relajación, zonas de trabajo semiprivadas y suites con ducha.

Está previsto que la entrada sea gratuita para los titulares de la tarjeta Capital One Venture Access y dos invitados con tarjeta de embarque para el mismo día dentro de las tres horas anteriores a la salida. Los invitados adicionales cuestan 45 dólares por persona. Los pases diarios cuestan 65 dólares y un pase de abordar para el mismo día dentro de las tres horas siguientes a la salida.