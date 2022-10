Recuerdan a agente de Las Vegas asesinado como ‘el mejor de los mejores’

El agente de policía de Las Vegas asesinado, Truong Thai, fue recordado el viernes como “el mejor de los mejores”.

El veterano agente del Departamento de Policía Metropolitana tenía 49 años cuando fue abatido a tiros mientras respondía a un disturbio doméstico.

Durante el funeral celebrado el viernes en una megaiglesia de Henderson repleta, los familiares hablaron de su presencia cariñosa y alentadora. Sus compañeros hablaron de su dedicación al trabajo policial, pero también de su estrecha amistad con él. Todos recordaron el don de Thai para ofrecer una mano amiga.

“Perdimos un padre, un hermano, un tío, un hijo, un mentor y un héroe de la comunidad”, dijo el reverendo Michael Kitchen, pastor de la Central Church, donde se celebró el servicio. “Thai era lo mejor de lo mejor. Dedicó toda su vida a servir y proteger a esta comunidad”.

Asistieron cientos de personas, desde familiares y amigos de Thai hasta agentes de la ley y primeros auxilios del valle de Las Vegas y de todo el país.

Antes del servicio, una enorme procesión recorrió una ruta de 27 millas por todo el valle. En algunos puntos de la ruta, la gente se reunió en los pasos elevados y a los lados de la carretera para presentar sus respetos a Thai.

El convoy de motocicletas policiales, autos patrulla, ambulancias, camiones de bomberos y otros vehículos de primeros auxilios recorrió el Strip de Las Vegas y partes del corredor turístico antes de llegar a la iglesia, donde había una guardia de honor de cientos de agentes.

Dado el gran tamaño de la multitud, el silencio era poderoso.

The casket of slain @LVMPD Officer Truong Thai is carried into Central Church in Henderson, with his family following behind it https://t.co/HVQ5duXswP pic.twitter.com/wQKkwFZYUC

— Brett Clarkson (@BrettClarkson_) October 28, 2022