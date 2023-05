¿Quieres nadar fuera del Strip este verano? Echa un vistazo a estas piscinas y áreas de rociadores locales

Paul Brinkerhoff, de Henderson, juega con sus hijos Evan Brinkerhoff, de ocho años, a la derecha, y Easton Brinkerhoff, de cuatro años, a la izquierda, y su sobrino Cort Tappan, de cinco años, en el centro, en el décimo aniversario de la inauguración del Heritage Park Aquatic Complex, el sábado 1° de febrero de 2020, en Henderson. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenkschmidt_

Tras un largo y frío invierno, por fin llega la temporada de piscinas, pero no todo el mundo quiere ir al Strip a darse un chapuzón.

Aquí tienes una lista de piscinas públicas del condado y de la ciudad, así como de áreas de rociadores, que te ayudarán a mantenerte fresco este verano.

Piscinas de la ciudad de Las Vegas

Para obtener la información más actualizada sobre los horarios de las piscinas, visita lasvegasnevada.gov/Residents/Parks-Facilities.

Baker Pool

Día de la inauguración: 6 de junio

Horario: Abierto de 11 a.m. a 3 p.m. los martes y jueves; y de 2 a 6 p.m. los domingos.

Dirección: 1020 E. St. Louis Ave.

Precio: El precio diario de la piscina es de dos dólares para niños de cuatro a 17 años y adultos mayores de 50 años, tres dólares para adultos de 18 a 49 años y los niños de tres años o menos gratis.

Dispone de dos trampolines de un metro, lockers y chalecos salvavidas aprobados por la guardia costera.

Garside Pool

Inauguración: 29 de mayo

Horario: lunes, martes, jueves, viernes y sábados, de 12 p.m. a 4 p.m.; de lunes a viernes, de 6 p.m. a 9 p.m.

Dirección: 250 S. Torrey Pines Drive

Precio: Las tarifas diarias de la piscina son de dos dólares para los niños de cuatro a 17 años y los adultos mayores de 50 años, tres dólares para los adultos de 18 a 49 años, niños de tres años y menores gratis.

Esta piscina cuenta con toboganes, clases de natación y un trampolín de un metro.

Martinez Hall Family Pool

Inauguración: 27 de mayo

Horario: Del 5 de junio al 5 de agosto, el horario de la piscina es de 12 p.m. a 4 p.m. lunes, miércoles y viernes; de 6 p.m. a 9 p.m. de lunes a viernes; de 12 p.m. a 6 p.m. sábados hasta el 1° de septiembre; domingos cerrado.

Dirección: 889 N. Pecos Road

Precio: El precio diario de la piscina es de dos dólares para los niños de cuatro a 17 años y los adultos mayores de 50 años, tres dólares para los adultos de 18 a 49 años y tres años o menos gratis.

Municipal Pool

Fechas: Abierta hasta el 5 de septiembre

Horario: A partir del 30 de mayo, el horario de natación abierta es de 8 a.m. a 4 p.m. y de 7 a 9 p.m. de lunes a viernes; de 12 a 5 p.m. los sábados; y el horario de natación para adultos en carriles limitados es de 4 a 7 p.m. de lunes a viernes. Cerrado los domingos.

Dirección: 431 E. Bonanza Road

Precio: Niños de tres años y menores gratis, dos dólares de cuatro a 17 años y a partir de 50 años, tres dólares adultos de 18 a 49 años.

Esta piscina pública propiedad de la ciudad de Las Vegas cuenta con una piscina de competición de 14 carriles, dos trampolines, clases de natación y de ejercicios acuáticos, y tiene espacio para fiestas.

Toda la piscina está cubierta y fue renovada hace solo dos años.

Pavilion Center Pool

Fechas: Del 5 de junio al 5 de agosto

Horario: De 12 p.m. a 4 p.m. horas todos los días y de 7 p.m. a 9 p.m. los lunes, miércoles y viernes. Natación de larga duración de 5 a 9 a.m. de lunes a viernes.

Natación a nado libre de lunes a viernes de 9 a.m. a 12 p.m.; sábados de 8 a.m. a 12 p.m.; lunes, miércoles y viernes de 4 a 7 p.m.; y martes y jueves de 4 a 8:30 p.m.

Dirección: 101 S. Pavilion Center Drive

Precio: Gratis para menores de tres años, dos dólares para mayores de 50 años y menores de 17 años, tres dólares para adultos de 18 a 49 años.

En esta piscina se ofrecen juguetes, clases de natación y clases de ejercicios acuáticos.

Piscinas de North Las Vegas

Para más información sobre las piscinas de North Las Vegas, visita cityofnorthlasvegas.com/things-to-do/pools.

Silver Mesa Recreation Center Pool

Día de apertura: 27 de mayo

Horario: De miércoles a jueves, de 12 p.m. a 6 p.m.; viernes, sábados y domingos, de 12 p.m. a 6 p.m.

Dirección: 4025 Allen Lane

Precio: Los pases diarios son gratuitos para los niños menores de tres años; dos dólares para niños de tres a 17 años y mayores de 55 años; tres dólares para adultos de 18 a 54 años. Los pases de temporada cuestan 50 dólares para niños de tres a 17 años y adultos mayores de 55 años; 75 dólares para adultos de 18 a 54 años; los pases familiares para hasta cuatro personas cuestan 200 dólares.

Esta piscina está al aire libre y cuenta con dos toboganes.

Petitti Pool

Inauguración: 3 de junio

Horario: De mediodía a 6 p.m. de miércoles a domingo, lunes y martes cerrado.

Dirección: 2505 N. Bruce St.

Precio: Los pases diarios cuestan un dólar para niños de tres a 17 años y adultos mayores de 55 años; dos dólares para adultos de 18 a 54 años; gratis para niños menores de tres años. Los pases de temporada cuestan 50 dólares para niños de tres a 17 años y adultos mayores de 55; 75 dólares para adultos de 18 a 54; los pases familiares para hasta cuatro personas cuestan 200 dólares.

Walker Pool

Inauguración: 3 de junio

Horario: De mediodía a las 6 p.m. de miércoles a domingo, cerrado lunes y martes.

Dirección: 1509 June Ave.

Precio: Los pases diarios cuestan un dólar para niños de tres a 17 años y adultos mayores de 55 años; dos dólares para adultos de 18 a 54 años; gratis para niños menores de tres años. Los pases de temporada cuestan 50 dólares para niños de tres a 17 años y adultos mayores de 55; 75 dólares para adultos de 18 a 54; los pases familiares para hasta cuatro personas cuestan 200 dólares.

Piscinas de Henderson

Para más información sobre las piscinas de la ciudad de Henderson, visita cityofhenderson.com.

Black Mountain Aquatic Complex

Día de apertura: 27 de mayo

Horario: De lunes a jueves, de 12 p.m. a 4 p.m.; viernes y sábados, de 11 a.m. a 6 p.m.; domingos cerrado.

Dirección: 599 Greenway Road

Precio: La entrada diaria es de cinco dólares para adultos, tres dólares para jóvenes, adolescentes, mayores y militares; gratis para menores de tres años.

Henderson Multigenerational Activity Pool

Día de apertura: 27 de mayo

Horario: Martes y jueves, de 12 p.m. a 4 p.m. horas; sábados, de 11 a.m. a 6 p.m. Cerrada los lunes, miércoles, viernes y domingos.

Dirección: 250 S. Green Valley Parkway

Precio: La entrada diaria es de cinco dólares para adultos, tres dólares para jóvenes, adolescentes, mayores y militares; gratis para menores de tres años.

Heritage Park Aquatic Complex

Horario: De lunes a jueves, de 6 a.m. a 8 p.m., con carriles limitados de 4 a 7 p.m.; viernes, de 6 a.m. a 6 p.m. y carriles limitados de 4 a 6 p.m.; sábados, de 7 a.m. a 12 p.m.; domingos cerrado; inmersión abierta los sábados de 7 a.m. a mediodía.

Dirección: 310 S. Racetrack Road

Precio: La entrada diaria es de cinco dólares para adultos, tres dólares para jóvenes, adolescentes, mayores y militares; gratis para menores de tres años.

Silver Springs Outdoor Swimming Pool

Día de apertura: 27 de mayo

Horario: De lunes a domingo, de 12 p.m. a 4 p.m.

Dirección: Ubicado en Silver Springs Recreation Center en 1951 Silver Springs Parkway

Precio: La entrada diaria es de cinco dólares para adultos; tres dólares para jóvenes, adolescentes, personas de la tercera edad y militares; gratis para menores de tres años.

Wells Outdoor Swimming Pool

Día de apertura: 27 de mayo

Horario: De lunes a domingo, de 12 p.m. a 4 p.m.

Dirección: 1640 Price Street

Precio: La entrada diaria cuesta tres dólares para adultos; dos dólares para jóvenes, adolescentes, niños y militares; gratis para niños de tres años o menos.

Whitney Ranch Activity Pool

Día de apertura: 27 de mayo

Horario: Lunes y miércoles de 12 p.m. a 4 p.m.; sábados y domingos de 11 a.m. a 6 p.m.; martes, jueves y viernes cerrado.

Dirección: 1575 W. Galleria Drive

Precio: La entrada diaria es de cinco dólares para adultos; tres dólares para jóvenes, adolescentes, mayores y militares; gratis para menores de tres años.

Piscinas de Spring Valley

Más información sobre las piscinas del Condado Clark en clarkcountynv.gov/government/departments/parks___recreation/services/pools___aquatic/index.php.

Desert Breeze Aquatic Center – Parque acuático al aire libre

Día de apertura: 27 de mayo

Horario: Lunes, miércoles, viernes y sábados de 12 p.m. a 5 p.m.

Dirección: 8275 Spring Mountain Road

Precio: dos dólares para jóvenes de tres a 17 años, tres dólares para adultos de 18 a 54 años, un dólar para mayores de 55 años, gratis para menores de tres años.

Desert Breeze Aquatic Center – Piscina cubierta

Horario: El horario de natación es de lunes a viernes de 6 a 11 a.m. y de 2:30 a 8 p.m.; de 8 a.m. a 2 p.m. los sábados y cerrado los domingos. El horario de natación familiar en la piscina poco profunda (de tres a cinco pies de profundidad) es de martes y jueves de 2:30 a 4 p.m. y de 6 a 8 p.m. los viernes. Consulta el sitio web del Condado Clark para conocer otras fechas especiales de cierre.

Dirección: 8275 Spring Mountain Road

Precio: dos dólares para jóvenes de tres a 17 años, tres dólares para adultos de 18 a 54 años, un dólar para mayores de 55 años, gratis para menores de tres años.

Sunrise Manor y piscinas del valle este

Hollywood Aquatic Center – Piscina cubierta

Horario: El horario de natación es de 7 a 11 a.m. y de 2 a 8 p.m. de lunes a viernes, de 9 a.m. a 4 p.m. los sábados y cerrado los domingos. El horario de natación familiar es lunes y miércoles de 4 a 6 p.m.; martes y jueves de 9 a 11 a.m. y de 2 a 4 p.m.; y sábados de 1 a 4 p.m. Cerrado los domingos.

Dirección: 1550 S. Hollywood Blvd.

Precio: dos dólares para jóvenes de tres a 17 años, tres dólares para adultos de 18 a 54 años, un dólar para mayores de 55 años, gratis para menores de tres años.

Walnut Water Park

Día de apertura: 27 de mayo

Horario: Martes y jueves, de 1 a 6 p.m.; sábados, de 1 a 8 p.m.. Cerrado lunes, miércoles, viernes y domingos.

Dirección: 3075 N. Walnut Road

Precio: dos dólares para jóvenes de tres a 17 años, tres dólares para adultos de 18 a 54 años, un dólar para mayores de 55 años, gratis para menores de tres años.

Parkdale Water Park

Día de apertura: 27 de mayo

Horario: Abierto lunes, miércoles y viernes de 1 a 6 p.m.

Dirección: 3200 Ferndale St.

Precio: dos dólares para jóvenes de tres a 17 años, tres dólares para adultos de 18 a 54 años, un dólar para mayores de 55 años, gratis para menores de tres años.

Piscinas del sur del valle

Paradise Water Park

Horario: Del 28 de mayo al 6 de agosto, el horario del parque es de 12 a 5 p.m. martes, jueves y domingo.

Dirección: 4775 S. McLeod Drive

Precio: dos dólares para jóvenes de tres a 17 años, tres dólares para adultos de 18 a 54 años, un dólar para mayores de 55 años, gratis para menores de tres años.

Áreas de rociadores

Las áreas de rociadores de la ciudad de Las Vegas están abiertas del 1° de mayo al 31 de agosto de 10 a.m. a 8 p.m. y son gratuitas.

All-American Park

Dirección: 1551 S. Buffalo Drive

Alyn Beck Memorial Park

Dirección: 9220 Brent Lane

Angel Park

Dirección: 241 S. Durango Drive

Baker Park

Dirección: 1020 E. St. Louis Ave.

Bill Briare Family Park

Dirección: 650 N. Tenaya Way.

Bob Baskin Park

Dirección: 2901 Oakey Blvd: 2901 Oakey Blvd.

Bruce Trent Park

Dirección: 8851 Vegas Drive: 8851 Vegas Drive

Centennial Hills Park

Dirección: 7101 N. Buffalo Drive 7101 N. Buffalo Drive

Douglas A. Selby Park

Dirección: 1293 N. Sandhill Road

East Las Vegas Family Park

Dirección: 4480 E. Washington Ave.

Estelle Neal Park

Dirección: 6075 Rebecca Road

Gary Dexter Park

Dirección: 800 Upland Blvd: 800 Upland Blvd.

Gilcrease Brothers

Dirección: 10011 Gilcrease Ave.

Justice Myron E. Leavitt and Jaycee Community Park

Dirección: 2100 E. St. Louis Ave.

Kianga Isoke Palacio Park en Doolittle Complex

Dirección: 951 W. Lago Mead Blvd.

Lorenzi Park

Dirección: 3333 W. Washington Ave.

Patriot Park

Dirección: 4050 Thom Blvd: 4050 Thom Blvd.

Polly Gonzalez Memorial Park

Dirección: 5425 Corbett St: 5425 Corbett St.

Rainbow Family Park

Dirección: 7151 W. Oakey Blvd: 7151 W. Oakey Blvd.

Raptor Play Park en Thunderbird Family Sports Complex

Dirección: 6075 N. Durango Drive

Rotary Park

Dirección: 901 Hinson St.

Sunny Springs Park

Dirección: 7620 Golden Talon Ave.

Stupak Park

Dirección: 300 W. Boston Ave.

Teton Trails

Dirección: 7850 N. Bradley Ave.

Trigono Hills Park

Dirección: 3805 Cliff Shadows Parkway

West Charleston Lions/Essex Circle Park

Dirección: 600 Essex Circle

Winding Trails Park

Dirección: 7250 N. Ft. Apache Road

Woofter Family Park

Dirección: 1600 Rock Springs Drive

Áreas de rociadores del sur, suroeste y centro del valle

Cougar Creek Park

Dirección: 6635 W. Cougar Ave.

Doc Johnson Rose Garden

Dirección: 5330 Somerset Hills Ave.

Duck Creek Park

Dirección: 8650 Pollock Drive 8650 Pollock Drive

Exploration Peak Park

Dirección: 9700 S. Buffalo Drive 9700 S. Buffalo Drive

Molasky Family Park

Dirección: 1065 E. Twain Ave.

Nathaniel Jones Park

Dirección: 8800 Sparkling Chandon Drive

Somerset Hills Park

Dirección: 10717 Valencia Hills St.

Sunset Park

Dirección: 2601 E. Sunset Road

Áreas de rociadores de Summerlin/oeste del valle

Charlie Frias Park

Dirección: 4801 S Decatur Blvd.

Echo Trail Park

Dirección: 5655 Buffalo Drive

Mountain Crest Recreation Area

Dirección: 4701 N. Durango Drive

Paul Meyer Park

Dirección: 4525 New Forest Drive

Red Ridge Park

Dirección: 9198 W. Arby Ave.

Ridgebrook Park

Dirección: 3600 Ridgehollow Drive

Spring Valley Community Park

Dirección: 7600 W. Flamingo Road

Área de rociadores Sunrise Manor/este del valle

Alexander Villas Park

Dirección: 3620 Lincoln Road

Desert Inn Park

Dirección: 3606 Vista Del Monte Drive

Joe Shoong Park

Dirección: 1503 Wesley St.

Maslow Park

Dirección: 4900 E. Lana Drive

Robert E. “Bob” Price Recreation Center

Dirección: 2050 Bonnie Lane 2050 Bonnie Lane

Von Tobel Park

Dirección: 3586 Tokyo Court 3586 Tokyo Court

Whitney Park

Dirección: 5712 E. Missouri Ave.

Winchester Park

Dirección: 3130 McLeod Drive 3130 McLeod Drive

Áreas de rociadores de North Las Vegas

Craig Ranch Regional Park Splash Pad

Dirección: 628 W. Craig Road

Flores Park Splash Pad

Dirección: 4133 Allen Lane

Hartke Park Splash Pad

Dirección: 1301 E. Tonopah Ave.

Joe Kneip Park Splash Pad

Dirección: 2800 Judson Ave.

Nature Discovery Park Splash Pad

Dirección: 2627 Nature Park Drive

Prentiss Walker Park Splash Pad

Dirección: 1509 June St.

Tropical Breeze Park Splash Pad

Dirección: 1505 E. Tropical Parkway

Áreas de rociadores de Henderson

Las áreas de rociadores de Henderson están disponibles de 9 a.m. a 8 p.m. todos los días del 1° de abril al 31 de octubre.

Acacia Park and Acacia Demonstration Gardens

Dirección: 50 Casa del Fuego Street

Amador Vista Park

Dirección: 1562 Amador Lane

Aventura Park

Dirección: 2525 Via Firenze

Capriola Park

Dirección: 2155 Via Firenze

Dundee Jones Park

Dirección: 10550 Jeffreys St: 10550 Jeffreys St.

Esselmont Park

Dirección: 2725 Anthem Highlands Drive

Hayley Hendricks Park

Dirección: 811 Ithaca Ave.

Heritage Park

Dirección: 350 S. Racetrack Road

Hidden Falls Park & Amargosa Trailhead

Dirección: 281 W. Horizon Drive

Madeira Canyon Park

Dirección: 2390 Democracy Drive 2390 Democracy Drive

Mission Hills Park

Dirección: 551 E. Mission Drive

Paseo Vista Park

Dirección: 2505 Paseo Verde Parkway

Pebble Park

Dirección: 8975 S. Topaz

Reunion Trails Park & Amargosa Trailhead

Dirección: 44 Chapata Drive

Saguaro Park

Dirección: 600 Pounds Way

Water Street Plaza

Dirección: 240 S. Water St.

Wells Park

Dirección: 1640 Price St.

Weston Hills Park

Dirección: 950 Weston Ridge St.