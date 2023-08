¿Quieres impugnar una multa de tránsito? Paga por adelantado y espera cuatro meses

Joseph Maridon, un abogado que se especializa en infracciones de tránsito, posa para una foto en su oficina en The Maridon Law Firm el miércoles 16 de agosto de 2023, en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Cuando la acusación de Carrie Brinton por saltarse un semáforo en rojo fue desestimada por un juez este mes, ella se alegró.

“¡Puede haber justicia!”, exclamó al salir de la sala de vistas en el sótano del Centro Regional de Justicia.

Brinton se enfrentaba a una infracción de cuatro puntos en su licencia, a pesar de no tener cargos anteriores en su expediente. Le explicó a la jueza interina Lucinda Coumou que se había producido un accidente en el cruce, por lo que ignoró los semáforos y siguió las indicaciones del agente que se encontraba en la calle.

Dijo que el agente pareció hacerle una petición para que se saltara el semáforo y luego golpeó su parabrisas, declarando que se había saltado el semáforo en rojo. En la audiencia, Brinton leyó a Coumou la ley estatal que menciona como delito menor hacer caso omiso de las órdenes de un agente. También llevó fotos del accidente que bloqueó la intersección.

Brinton fue una de las decenas de personas que comparecieron ante Coumou ese jueves por la mañana. Brinton se representó a sí misma, pero cerca de la mitad de los acusados tenían abogados.

Antes de que se le permitiera comparecer ante el tribunal, Brinton tuvo que pagar la totalidad de la multa y esperar unos cuatro meses hasta la fecha de su audiencia. No pudo presentar sus pruebas ante un secretario judicial, un jurado o un fiscal para que se desestimara el caso.

‘Es un gran circo en estos momentos’

El abogado defensor Scott Holper dijo que ha representado multas de tránsito durante casi dos décadas en Las Vegas. Pero un nuevo sistema implementado en la primavera despenalizó 400 tipos de infracciones, convirtiendo la mayoría de los casos de tránsito en sanciones civiles.

‘Es un gran circo en estos momentos’, dijo Holper.

Holper dijo que el nuevo sistema exige que la gente pague su multa de sanción antes de que se les permita impugnar una audiencia, y la carga de la prueba se ha reducido a una “preponderancia de la evidencia”, lo que significa que lo más probable es que el acusado haya cometido el delito.

Las audiencias para impugnar las sanciones se celebran cuatro meses después del pago de la multa y, si esta no se paga, el tribunal no puede dictar una orden de detención ni arrestar al acusado.

“¿Cuál es la motivación para acudir al juzgado a impugnar una infracción de semáforo en rojo o de señal de alto si ya se está pagando?”. preguntó Holper. “Y si no puedes reunir el dinero, ¿por qué molestarse en pagar la multa sin una orden judicial?”.

Holper dijo que a los secretarios no se les pueden presentar pruebas, como permitía el antiguo sistema, para desestimar un caso. Los acusados deben solicitar una audiencia.

“El objetivo de cualquier abogado es que el historial del cliente se mantenga libre de infracciones en movimiento, que se traducen en aumentos del seguro”, dijo Holper. “Hay que evitar eso a toda costa. Un punto sube las tarifas de 37 a 67 dólares al mes”.

El nuevo sistema de sanciones civiles es la implementación de un proyecto legislativo de 2021, AB116, y sus enmiendas de esta sesión, SB104, que se convirtieron en ley este año. Entre las nuevas enmiendas, se añadió una estipulación para posibles planes de pago cuando los acusados demuestren que no pueden pagar la multa completa, que puede ser de hasta 500 dólares.

Joseph Maridon, el autoproclamado “LV Traffic Ticket Guy”, dijo que ha estado presentando demandas para juicios con jurado, en desacuerdo con la premisa de que todas las sanciones civiles son ahora juicios sin jurado, lo que significa que el juez es la única persona que escucha y toma decisiones sobre el caso. Maridon tiene programadas dos audiencias de apelación, una en septiembre y otra en noviembre.

“No me importa que no se encarcele a la gente por simples infracciones de tránsito”, dijo Maridon. “En cuanto al método y los procedimientos y la forma en que están redactados los estatutos con respecto al proceso, no estaba bien pensado y está siendo muy mal ejecutado”.

El patrocinador de ambos proyectos de ley, la senadora estatal Rochelle Nguyen, demócrata por Las Vegas, no pudo ser contactada para hacer comentarios sobre el nuevo proceso.

La administradora del tribunal Jessica Gurley reconoció la espera de cuatro meses para una audiencia impugnada, pero señaló que está concordancia con otros calendarios de audiencias civiles.

“Si bien esta fecha es consistente con otros escenarios de juicio dentro del ámbito civil, el Tribunal está trabajando para establecer los recursos para agregar calendarios adicionales para acortar este plazo”, dijo Gurley.