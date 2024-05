Reacción mixta de los locales tras el veredicto de culpabilidad de Donald Trump

Glenn Nor reacciona ante de que el expresidente Donald Trump fuera condenado por 34 delitos graves durante su juicio mientras habla fuera del Downtown Grand el jueves 30 de mayo de 2024 en Las Vegas (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Los residentes de todo el valle de Las Vegas mostraron reacciones encontradas ante la noticia de que el expresidente Donald Trump había sido condenado por 34 cargos por un jurado de Nueva York en su llamado juicio por dinero por silencio; algunos lo llamaron una caza de brujas y otros dijeron que Trump debería ser puesto tras las rejas.

Alfred Von Altheimer Jr., de 93 años, residente de North Las Vegas, dijo que estaba “eufórico” por el veredicto y llamó a Trump un fraude y un mentiroso.

“No es una buena persona”, dijo el jueves afuera del Centro Comunitario Doolittle. “Ojalá el país se recupere y lleve la democracia a donde debería estar… Espero que le devuelva algo de cordura al Partido Republicano, del que solía ser miembro”.

Altheimer dijo que los demócratas no son mucho mejores, pero cree que Biden es una mejor opción. Espera que Trump “tome asiento”.

“Necesita sentarse y dejar de intentar ser presidente”, dijo.

Glenn Nor, residente de Las Vegas, dijo que quedó sorprendido al escuchar la noticia del veredicto.

Una ‘caza de brujas’

El hombre de 59 años votó dos veces por Trump y votará por él en noviembre. Dijo que el país estaba mejor bajo Trump y criticó a Biden por su falta de acción en la frontera.

“Es simplemente una caza de brujas impulsada por Biden”, dijo Nor, que llevaba una gorra que decía “Make America Great Again” y una camiseta que decía “Let’s Go Brandon”. “Eso es todo. Iban a intentar mantenerlo fuera de las elecciones”.

Las reacciones se produjeron el jueves por la tarde después de que Trump se convirtiera en el primer expresidente condenado por delitos graves cuando un jurado de Nueva York lo declaró culpable de falsificar registros comerciales en un plan para influir ilegalmente en las elecciones de 2016 mediante pagos para mantener su silencio a una actriz porno que dijo que los dos tuvieron relaciones sexuales.

Culpable de los 34 cargos

Los miembros del jurado deliberaron durante nueve horas y media durante dos días antes de condenar a Trump por los 34 cargos que enfrentaba. Trump se quedó sentado con el rostro impasible mientras se leía el veredicto, mientras los aplausos desde la calle de abajo, donde se reunían partidarios y detractores del expresidente, se podían escuchar en el pasillo del piso 15 del tribunal donde se reveló la decisión.

Mike Severance, residente de Las Vegas, dijo que el veredicto no le sorprendió, aunque pensó que Trump podría anular los cargos.

“Soy republicano, pero no soy partidario de Trump, pero en realidad no me sorprende”, dijo Severance. “Tenían tantos cargos que pensé que lo iban a atrapar”.

Trump “no debería estar por encima de la ley”

A pesar de los veredictos de culpabilidad, Severance no cree que quienes respaldan a Trump cambien de opinión antes de las elecciones presidenciales de este otoño.

“Creo que los Trumpsters todavía lo respaldan”, dijo Severance.

Otra residente dijo que espera que Trump cumpla condena en la cárcel.

“No debería estar por encima de la ley”, dijo Delores Armstrong, residente de North Las Vegas, en el Centro Comunitario Doolittle. “No debería poder hacer lo que hace. Si fuera uno de nosotros, estaríamos en la cárcel encerrados. Todas las cosas que este hombre ha hecho y todavía anda por ahí. Es ridículo”.

Armstrong, quien dijo que planea votar por el presidente Joe Biden en noviembre, dijo que no cree que a Trump se le deba permitir postularse para presidente.

Jim Spinks, residente de Sun City Anthem, dijo que el veredicto de Trump fue muy decepcionante. El veterano del ejército dijo que no veía dónde se definiera un delito por aceptar dinero para mantener silencio.

“Un engaño masivo”, dijo Spinks. “Esto es una parodia de la constitución. Me gradué en West Point y me avergüenzo de ser estadounidense en este momento”.

‘Sesgo político’, no ley y orden

Spinks dijo que cree que el veredicto fue una medida política.

“Esto tiene que ver con arreglar las elecciones”, dijo Spinks.

Jim Holzheimer, propietario de Mystic Lobster Roll Company en Summerlin, dijo que cree que hubo mucha política involucrada en el proceso judicial. Dado que una apelación por parte del equipo legal de Trump es un escenario probable, Holzheimer dijo que no cree que el veredicto afecte la posición de Trump para las elecciones de este año.

“Sólo por el tiempo que generalmente lleva”, dijo Holzheimer. “Incluso si lo aceleran, probablemente pasará después de las elecciones. Porque hay múltiples niveles de apelación… Podría terminar incluso yendo a la Corte Suprema”.

La abogada y miembro del Comité Nacional Republicano, Sigal Chattah, dijo que el Partido Republicano de Nevada condena lo que ella llamó violaciones del debido proceso probatorio y veredicto sin fundamento.

“Está claro que el juicio tuvo motivaciones políticas y las determinaciones probatorias se tomaron sobre la base de prejuicios políticos y no de la ley y el orden”, dijo Chattah al Review-Journal. “El Partido Republicano de Nevada apoya inequívocamente al presidente Trump”.