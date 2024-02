¿Quién mató a 19 burros salvajes? Ofrecen recompensa de 10 mil dólares

Alguien disparó y mató a casi dos docenas de animales cerca del valle de Las Vegas, y las autoridades necesitan tu ayuda para averiguar quién lo hizo.

La Oficina de Administración de Tierras (BLM) ofrece una recompensa de 10 mil dólares por información sobre el tiroteo y la matanza de 19 burros salvajes.

En una publicación en las redes sociales, el miércoles, la rama de California de la BLM publicó fotos de dos vehículos de interés en el caso: una camioneta Toyota 2008 gris o plata de cabina extendida con guardabarros ensanchados y un protector de maleza, y una camioneta Toyota 2008 blanca, de cabina extendida con cubierta blanca, llantas blancas, quemacocos y protector de maleza.

😠#Wanted Recognize these vehicles? BLM is offering a $10,000 reward for information leading to justice for the shooting and killing of 19 wild burros.

The animals were found along Interstate 15 between Baker, California and Primm, Nevada on August 13, 2019. #CrimeStoppers pic.twitter.com/RDtBqDCBNa

— Bureau of Land Management California (@BLMca) January 31, 2024