¿Qué hacer en San Valentín en Las Vegas?

(Cortesía de Venetian Resort Las Vegas).

(Mob Museum).

Los asistentes a la tercera edición anual de Lights of Love contemplan las decoraciones temáticas de San Valentín en Ethel M Chocolate Factory and Cactus Garden el lunes 13 de febrero de 2017, en Henderson. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Para las parejas con problemas de ira, Dueling Axes en Area15 puede ser justo el lugar para encontrar la liberación en el Día de San Valentín. (Proto Images)

Desde paquetes especiales para bodas hasta lanzamiento de hachas con temática de San Valentín, Las Vegas tiene una gran variedad de actividades para el Día de San Valentín.

Picnic inmersivo bajo techo Cloud9 en Area 15

Dirección: 3215 S. Rancho Drive

Fecha: 13 de febrero

Area 15, conocida por sus experiencias inmersivas fuera de este mundo, invita a los visitantes a celebrar su San Valentín en el interior de The Portal, un espacio de entretenimiento construido para mostrar pantallas inmersivas de 360 grados de suelo a techo.

Los visitantes se verán transportados a un “extravagante país de las maravillas iluminado con neón” gracias a las pantallas (aunque los detalles exactos de la pantalla son una sorpresa).

Los invitados disfrutarán de una canasta de picnic repleta de dulces, champán y una cena de cuatro platillos en una mesa para dos en este evento temático de San Valentín. Los asistentes también podrán hacer pinturas de arte resplandeciente para llevárselas a casa.

Para reservar, visita area15.com/events/cloud9.

Entrada gratuita en Mob Museum

Dirección: 300 Stewart Ave.

Horario: De 9 a.m. a 9 p.m. todos los días

El cumpleaños de Mob Museum cae en San Valentín, y ofrece entrada gratuita para que todos puedan celebrarlo.

Underground Speakeasy & Distillery, ubicado bajo el museo, abrirá el día de San Valentín del mediodía a 10 p.m. Se trata de Bee’s Knees (que es también el nombre de uno de sus populares cocteles de la época de la Prohibición).

Ethel M Chocolates’ ‘Lights of Love’ Cactus Garden

Dirección: 2 Cactus Garden Drive, Henderson

Fechas: Del 3 de febrero al Día de San Valentín

Horario: El horario del Cactus Garden es de 5 a 10 p.m. por la noche, y el de la tienda de 10 a.m. a 10 p.m.

Si quieres tener una linda cita de San Valentín, visita “Lights of Love” Cactus Garden, con medio millón de luces de color rosa.

El día de San Valentín, Ethel M Chocolates organiza catas de chocolate para dos personas con vino para los mayores de 21 años. Las degustaciones incluirán la Trufa de Chocolate Blanco, el Rapto de Caramelo de Pacana, el Corazón de Mantequilla de Cacahuate y el Corazón de Crema Satinada de Limón.

Instalación de arte del amor en Venetian

Dirección: 3355 S. Las Vegas Blvd. (dentro de Venetian Resort)

Ubicado en el Atrio de la Cascada del Venetian, esta instalación con letras rojas de 12 pies de alto y 36 pies de ancho que dicen “LOVE” es una gran oportunidad para tomarse fotos con los seres queridos que visiten el hotel-casino.

La instalación forma parte de la serie de palabras monumentales de la artista Laura Kimpton.

“Las Vegas es la ciudad donde la gente persigue sus sueños, y esta escultura servirá de piedra base para esta búsqueda”. dijo Kimpton en un comunicado de prensa.

Duelo de hachas en San Valentín

Dirección: 3215 S. Ranch Drive, Suite 160 (dentro de Area 15)

Fecha: Solo San Valentín

Disfruta de una botella de champán y un poco de lanzamiento de hacha con una cita especial de San Valentín en Dueling Axes.

Los clientes también pueden disfrutar del servicio completo de bar y pedir su coctel favorito o pedir uno de los cocteles especiales de San Valentín de Dueling Axes, como Stupid Cupid Cocktail o Shoot Your Shot.

Se pueden hacer reservaciones para un máximo de seis personas por grupo (mejor para citas triples de San Valentín).

Para reservar, visita duelingaxeslasvegas.com/valentines-day.

Paquetes de boda para San Valentín

Las Vegas, autoproclamada Capital Mundial de las Bodas, tiene varias ofertas para parejas interesadas en casarse o renovar sus votos en San Valentín.

The Little Vegas Chapel

Dirección: 1330 S. 3rd St.

Horario: De 9 a.m. a 8:30 p.m.

Fechas: 6-12 y 14 de febrero

Teléfono: (702) 385-5683 para hacer una reservación.

The Little Vegas Chapel ofrece un descuento especial en las ceremonias de renovación de votos para celebrar el Día de San Valentín y el Mes Nacional de la Boda.

Las ceremonias de renovación de votos tendrán un 10 por ciento de descuento del 6 al 12 de febrero.

Para las bodas, la capilla está ofreciendo un paquete Cupid’s Arrow Package de 214 dólares el Día de San Valentín solo que incluye una ceremonia de cinco minutos en Ever After Mini Chapel, un ramo de tres rosas de color rosa y boutonniere, dados de peluche, una licencia oficiada o certificado de ceremonia, grabación de video digital, coordinador de bodas y un máximo de cuatro invitados.

Los honorarios en efectivo del ministro, a partir de 40 dólares, no están incluidos.

Capilla de bodas The Hitchin’ Post

Dirección: 2880 S. Las Vegas Blvd. (dentro del Hotel y Casino Circus Circus)

Horario: De 10 a.m. a 6 p.m.

Fecha: Solo San Valentín

Hitchin’ Post ofrece dos paquetes de descuento para el día de San Valentín, uno de ellos con un toque de Elvis.

El paquete “Forever Valentine” cuesta 214 dólares (con una tarifa de oficiante de 60 dólares) e incluye un ramo de tres rosas rojas, fotos profesionales, una retransmisión en vivo de video con repetición de 24 horas, 10 descargas de fotos digitales y música tradicional (o la música que elijas).

El paquete “Love Me Tender” incluye todo lo que se ofrece en el paquete “Forever Valentine”, pero con un extra de Elvis. Las parejas pueden contar con un oficiante vestido de Elvis y una presentación privada de tres canciones de Elvis con este paquete por 254 dólares (con una tarifa del oficiante de 100 dólares).

Todas las parejas deben obtener una licencia de matrimonio del estado de Nevada antes de casarse legalmente en la capilla.

Para más detalles, visita hitchinpostweddingchapel.com/vday23/.

Las Vegas Strip Weddings

Teléfono: (702) 278-6286

Fecha: Solo San Valentín

Esta empresa familiar especializada en bodas al aire libre ofrece tres paquetes de bodas para los amantes de San Valentín.

El paquete ” Endless Love”, de 899 dólares, incluye limusina, ceremonia en el letrero de Las Vegas u otro lugar público del Strip, oficiante, ramo de 11 rosas, boutonniere, recuerdo y fotógrafo.

El paquete “Forever Yours”, de 699 dólares, incluye una ceremonia en Las Vegas Sign u otro lugar público, además de un oficiante, un ramo de nueve rosas, un boutonniere, un recuerdo y un fotógrafo.

Para las parejas con un presupuesto ajustado, el paquete ” Just the Two of Us “, de 599 dólares, incluye una ceremonia en Las Vegas Sign con un oficiante, un ramo de seis rosas, un recuerdo y un fotógrafo.

Paquete de boda “Hugs & Nugs” en Planet 13 Mega Dispensary

Dirección: 2548 W. Desert Inn Road Suite 100

Horario: Dispensario abierto 24 horas, siete días a la semana

Fechas: 1-28 de febrero

Teléfono: (310) 722-7864 para reservaciones.

Tu corazón no será lo único que arda con este paquete de San Valentín.

El paquete de boda de 2,023 dólares, disponible durante todo el mes de febrero, incluye una docena de rosas verdes, un pastel de boda verde de seis pulgadas, un crédito de 200 dólares para comida y bebida, un ramo y un boutonniere de hojas de cannabis, un vale de descuento de 20 dólares para el dispensario Planet 13 y un romántico paseo en helicóptero por el Strip al atardecer.

Para ver otros paquetes de boda con temática cannábica, visita lasvegascannabisweddings.com.